Los tres senadores por Chaco apoyaron el acuerdo Mercosur–Unión Europea

Los tres representantes de Chaco en la Cámara Alta respaldaron la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que este jueves fue convertido en ley con amplio respaldo político. Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza), Silvana Schneider (UCR) y Jorge Capitanich votaron afirmativamente durante la sesión especial.

La iniciativa obtuvo 69 votos a favor y 3 en contra, luego de la media sanción en Diputados (203 afirmativos y 42 negativos). Con esta decisión, Argentina formalizó la ratificación legislativa del tratado tras más de dos décadas de negociaciones.

Capitanich: apoyo con condiciones

El único de los senadores chaqueños que hizo uso de la palabra fue Capitanich, quien habló durante 23 minutos para fundamentar la postura de su bloque. Confirmó el acompañamiento de Unión por la Patria, aunque aclaró que el respaldo “no es incondicional”.

“El bloque acompañará la votación respecto a este tratado”, sostuvo en el recinto, pero remarcó que “todo acuerdo comercial requiere medidas complementarias” para evitar impactos negativos en sectores vulnerables.

En ese marco, propuso que a partir del 1° de marzo el Congreso debata la creación de una comisión bicameral de seguimiento de tratados comerciales, junto con un sistema de consultas previas que incluya evaluaciones de impacto ambiental y análisis específicos sobre pequeñas y medianas empresas.

Protección para pymes y economías regionales

El senador chaqueño advirtió sobre las posibles asimetrías productivas entre sectores ganadores y perdedores. “Muchos se benefician y otros se perjudican”, resumió, al tiempo que reclamó mecanismos compensatorios y un comité específico orientado a fortalecer a las pymes.

También planteó la necesidad de una política industrial activa que permita mejorar la productividad y la competitividad, especialmente en las economías regionales.

En clave provincial, sostuvo que tras analizar las cadenas de valor el impacto del acuerdo podría resultar favorable para Chaco, aunque reconoció que otras jurisdicciones podrían enfrentar escenarios más complejos.

Geopolítica y disputa global

Durante su exposición, Capitanich encuadró el debate en el contexto internacional. Afirmó que el escenario actual está marcado por tensiones comerciales entre potencias y mencionó la política arancelaria aplicada por Estados Unidos desde abril de 2025 a 187 países.

Además, describió un proceso de transición hacia una “tripolaridad relativa”, con China, India y Rusia como actores centrales, y advirtió sobre la competencia por cadenas de suministro estratégicas y tecnologías críticas.

En términos comerciales, señaló que el intercambio entre el Mercosur y la Unión Europea ronda los 110.000 millones de dólares, mientras que con China supera los 600.000 millones. También recordó que la participación europea en el comercio exterior argentino descendió del 76% hace siete décadas al 18% actual.

Sesión estratégica para el Gobierno

La jornada legislativa tuvo además otros puntos de alto voltaje político. El Senado otorgó acuerdo al nombramiento de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y representante ante la Unión Europea, y luego avanzó con el tratamiento del tratado comercial.

El oficialismo buscaba convertir a Argentina en el primer país del bloque en ratificar el acuerdo, aunque Uruguay se adelantó y lo aprobó por unanimidad horas antes en su Parlamento.