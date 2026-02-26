La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció a través de un comunicado oficial su cambio de domicilio a Pilar, en la provincia de Buenos Aires, lo que permitiría detener las investigaciones sobre sus actividades financieras realizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ). Horacio Dalbón, abogado de Claudio "Chiqui" Tapia, se maravilló: “Chau, veedores”.

Según la agencia Noticias Argentinas, la medida, que había sido tomada por unanimidad durante una asamblea ordinaria de octubre de 2024, fue finalmente aprobada este miércoles 25 de febrero por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) de la provincia de Buenos Aires. De esta forma, la AFA dejaría su tradicional sede social de Viamonte al 1366 para instalarse en la calle Mercedes, a la misma altura, pero esta vez en Pilar, mientras que su sede deportiva continuará ubicada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Gracias a esta resolución, la asociación que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia quedaría bajo jurisdicción bonaerense, un hecho celebrado en el comunicado oficial de la AFA, donde remarcan que la IGJ “carece de legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer control de legalidad respecto de la reforma estatutaria, por haber perdido el poder de policía sobre la entidad”.

El anuncio ocurrió en el mismo día en que la Inspección General de Justicia le pidió al Ministerio de Justicia la designación de veedores en AFA para controlar documentación contable y financiera. La medida, firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, buscaba comprobar posibles “graves irregularidades” en la entidad que encabeza Tapia.

La IGJ también había pedido auditar las relaciones comerciales y financieras de la AFA con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas y otras empresas relacionadas.

La declaración de Gregorio Dalbón, abogado de “Chiqui” Tapia

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a Claudio “Chiqui” Tapia, publicó un extenso posteo en su cuenta oficial de X con el título Chau veedores, celebrando la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de permitir que la sede de AFA se instale en Pilar.

“Se terminó la ficción jurídica. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución dictada el 25 de febrero de 2026, ha tomado razón definitiva de la finalización del trámite de Cambio de Jurisdicción – Reforma de la Asociación del Fútbol Argentino. No hay interpretaciones. No hay grises. No hay doble control posible”, escribió.

A continuación, Dalbón afirmó: “La resolución es clara: el cambio de domicilio aprobado por unanimidad por la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024 produce efectos desde su otorgamiento, conforme al artículo 157 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

“El principio es elemental en derecho registral y societario: la modificación estatutaria es oponible desde su adopción. El control de legalidad corresponde a la nueva autoridad de fiscalización. No puede existir doble poder de policía sobre una misma persona jurídica. Pretender lo contrario implicaría desconocer el diseño federal de la Constitución Nacional (arts. 5 y 121 CN) y admitir la coexistencia inadmisible de dos organismos ejerciendo control simultáneo sobre el mismo acto corporativo. Eso no es derecho. Eso es intromisión”, apuntó.

Dalbón remarcó que “la resolución provincial lo dice con precisión técnica: una vez inscripta la entidad en la nueva jurisdicción, el organismo anterior pierde competencia. No puede aprobar, desaprobar ni condicionar lo ya decidido por el órgano soberano de la asociación. La Asamblea decidió. La DPPJ controló. La inscripción se perfeccionó. Fin de la discusión”.

El abogado adviertió que “toda pretensión de sostener tutelas paralelas, supervisiones superpuestas o injerencias administrativas posteriores queda jurídicamente desactivada. En un Estado de Derecho las asociaciones civiles no son rehén de interpretaciones forzadas ni de disputas de competencia. La voluntad institucional adoptada con quorum, publicidad y unanimidad no se somete a caprichos”.

El abogado celebró: “La AFA hoy tiene domicilio en la Provincia de Buenos Aires. Su autoridad de control es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Y el trámite registral está concluido. El derecho societario es claro. El federalismo es claro. La autonomía institucional también. Por eso, con la firmeza que da la técnica y no el ruido: Chau, veedores. El fútbol argentino se gobierna conforme a su estatuto y bajo la jurisdicción que legítimamente eligió. La legalidad no se negocia. Se ejerce”.

