El Gobierno nacional decidió meterse de lleno en los números de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Inspector General de Justicia, Daniel Vítolo, confirmó que enviará veedores a la entidad para garantizar que cumplan con la ley. El funcionario explicó: “Avanzamos con este pedido debido a la gravedad de las irregularidades detectadas y a la negativa de la entidad a entregar la documentación requerida”. La medida busca, principalmente, que la asociación rinda cuentas como cualquier otra entidad civil del país.

Uno de los puntos que más ruido generó es el misterio sobre el dinero que entra y sale de la organización. Según la Inspección General de Justicia (IGJ), la asociación que conduce Claudio "Chiqui" Tapia no detalla sus números desde hace casi una década. Vítolo precisó: “El ente rector del fútbol argentino no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años, por lo que se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares que circularon por la AFA”.

En el centro del conflicto aparece también una supuesta "oficina fantasma". El Gobierno denunció que la asociación intentó mudarse formalmente a un predio en la Provincia de Buenos Aires para escapar de los controles porteños, pero el trámite se frenó al descubrirse que la sede declarada no existía. Señaló el Inspector General: “Se verificó que en ese predio no hay instalaciones ni funciona la administración de la entidad, que continúa operando en la calle Viamonte”.

Otro punto flojo en los papeles es la denominada "Universidad de la AFA" (UNAFA). Las autoridades detectaron que este proyecto educativo funciona a pesar de no estar registrado en ningún organismo oficial. Sobre este y otros puntos, el funcionario nacional sostuvo: “Reafirmamos que en la nueva Argentina del Presidente Javier Milei no hay privilegios; todas las asociaciones deben acatar sus obligaciones legales y nadie está por encima de la Ley”.

La resolución también apuntó a una red de contratos con empresas y empresarios específicos que ahora quedarán bajo la lupa. El texto oficial ordenó auditar todos los convenios firmados con firmas como TourProdEnter y Sur Finanzas, además de rastrear los pagos a comercializadores de derechos en el exterior. La sospecha es que hubo ingresos millonarios que nunca pasaron por la contabilidad oficial de la asociación.

Finalmente, el conflicto escala al plano penal con las autoridades de la entidad bajo la mirada de la Justicia. El organismo advirtió que existen investigaciones abiertas por maniobras económicas y falta de depósitos de aportes previsionales. Puntualizó la resolución: “Se citó a prestar declaración indagatoria a las principales autoridades de la AFA en relación a la posible retención de importes millonarios correspondientes a impuestos y aportes”.

La AFA y la jugada para eludir el control

El intento de la AFA de inscribirse en la Provincia de Buenos Aires fue visto por el Gobierno como una "ficción" legal. Según la IGJ, la asociación buscó refugiarse en otra jurisdicción para evitar responder por los balances de los últimos años que todavía tienen observaciones. Como la mudanza nunca se concretó (porque las oficinas centrales siguen en Capital), el organismo rechazó el cambio de domicilio y mantuvo su autoridad para revisar los libros contables.

Los veedores que entrarán a la AFA tendrán la misión de rastrear dinero que se habría enviado o recibido desde el exterior sin quedar registrado en los balances. La preocupación del Ministerio de Justicia radicó en el posible ocultamiento de fondos a través de empresas ajenas a la institución. Los inspectores informantes recibieron los “poderes” para revisar cada libro y documento contable hasta encontrar el detalle de esas cuentas extrañas.

En las últimas semanas, se conocieron peritajes que sugieren que importantes ingresos de la entidad habrían sido derivados a través de sociedades controladas por allegados a la dirigencia. La IGJ decidió acelerar la intervención informativa ante el riesgo de que se sigan ocultando datos clave sobre el patrimonio de la entidad que maneja el fútbol de los campeones del mundo.

