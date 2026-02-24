La Justicia Federal ordenó 30 allanamientos simultáneos en la causa Sur Finanzas

La Policía Federal está realizando 30 allanamientos simultáneos en la causa que investiga por supuesto lavado de dinero a Sur Finanzas, cuyo titular sería Ariel Vallejo (un hombre que tendría fuertes vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia), aunque la empresa está a nombre de su madre.

La Agencia Noticias Argentinas habló con fuentes judiciales que le revelaron que estos procedimientos fueron solicitados por la jueza federal María Servini y los implementa la Superintendencia de Investigaciones de la PFA.

La AFA calificó el llamado a indagatoria del "Chiqui" Tapia como "prematuro y carente de justificación jurídica"

Los operativos se están realizando en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social “Centro Integral de Inversiones”, nombre con el que figuraría la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.

La investigación está centrada en un presunto “rulo financiero”, una maniobra que consiste en adquirir dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central (BCRA), para luego venderlos en el mercado de la divisa blue, consiguiendo, de esa forma, una gran ganancia por la diferencia cambiaria.

Ariel Vallejo y Chiqui Tapia

Los cuatro detenidos en la causa Sur Finanzas el pasado 13 de febrero

La fiscal Cecilia Incardona, encargada de investigar a la firma por supuesto lavado de dinero, dispuso el pasado 13 de febrero la realización de 14 allanamientos, donde se detuvieron a cuatro personas por orden de Luis Armella, juez federal de Lomas de Zamora.

Según información dada por el diario Clarín y recogida por NA, los arrestados son: Daniela Eliana Sánchez, secretaria privada del titular de Sur Finanzas; César Zapaia, oficial de Cumplimiento de Lavado de Activo; Juan Soler, empleado de la financiera; y Juan Soloaga, jefe de choferes.

"Chiqui" Tapia y Toviggino a declarar: los citaron a audiencia y no podrán salir del país

Armella señaló que los sospechosos “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas”, y explicó que fueron detenidos para evitar un posible intento de fuga.

Por su parte, Incardona considera que los cuatro detenidos habrían escondido y borrado pruebas esenciales para el expediente; además, gracias al material hallado en los teléfonos celulares incautados, pudieron encontrarse diálogos donde se daban órdenes de sacar dinero perteneciente a sucursales de la compañía.

