"Chiqui" Tapia y Toviggino a declarar: los citaron a audiencia y no podrán salir del país

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, citó a declaración indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, y al tesorero, Pablo Toveggino y les prohibió salir del país.

La audiencia se dará en marco de la causa que investiga la presunta apropiación de aportes, por una suma de $19.353.546.843,85, vinculada a movimientos de dinero fraudulentos en retenciones impositivas y de seguridad social.

La citación se hizo en base a un pedido de la querella de ARCA y convocó a la AFA como asociación y al “Chiqui” Tapia para el 5 de marzo. Por su lado, Toveggino deberá presentarse al día siguiente, el 6. La citación abarca a la totalidad de la comisión directiva y además se les prohibió la salida del país, según informó Infobae.

“En orden a lo solicitado y existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente”, resolvió el juez.

Además de Toveggino y Tapia, deberán presentarse al juzgado el integrante de la comisión directiva Gustavo Lorenzo, citado también para el 6 de marzo a las 12:00. En tanto que Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina deberán presentarse el 9 de marzo a las 10:30 y 12:00.

En su resolución, el magistrado advirtió sobre "la gravedad de los hechos investigados" y la “severidad de la pena en expectativa” y prohibió salir del país a todos los acusados.

Por el momento solo Tapia y la AFA, como asociación, tienen defensores designados. En ese sentido, el juez de la causa instó al resto de los involucrados a nombrar abogados en su favor. De no hacerlo se les asignarán Defensores Públicos Oficiales.

Los abogados de la AFA ya apelaron ante la Cámara Nacional Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos en base a un planteo de “excepción de falta de acción”, con lo cual la cuestión será revisada por el Tribunal de Apelaciones.

El pedido ARCA

La decisión del juez Amarante fue en respuesta al pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezada por Andrés Vázquez. La agencia había solicitado la citación.

La presentación fue realizada ante el juzgado Penal Económico, sosteniendo que existe un “grado de sospecha suficiente” para citar a los directivos. La presentación inicial se realizó el 12 de diciembre de 2025 y fue ampliada seis días después, el 18. La causa reúne 69 episodios distintos que habrían tenido lugar durante ese lapso.

Según consta en el expediente, la cifra reclamada se vincula con el supuesto incumplimiento en el depósito de sumas que la AFA, en su rol de agente de retención y percepción, habría descontado pero no ingresado al fisco. La causa detalla los montos mes por mes e incluye retenciones de IVA, del Impuesto a las Ganancias y de aportes correspondientes a la seguridad social.

Según información que aportó Infobae, entre los totales acumulados investigados figuran: $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias, $8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37. Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.

