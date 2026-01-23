El escándalo de la AFA complica a un funcionario del Gobierno: cuestionan su cercanía con Toviggino y Tapia

El gobierno de Javier Milei en algunos aspectos "parece aumentar" su presión contra los manejos financieros y administrativos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Así por ejemplo se anota la nueva denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra el organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia por presunta facturación apócrifa por 375 millones de pesos; además hay otra denuncia de la DGI por retención de aportes; una investigación de la Inspección General de la Justicia (IGJ) por la presunción de diversas irregularidades en balances contables... El cuadro general parece mostrar que el Gobierno está interesado en transparentar esos manejos en torno del fútbol, pero el problema es que el hombre que debe controlar las acciones de AFA desde la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el contador Alejandro Fabián Díaz... era el presidente de la Comisión Fiscalizadora de la propia AFA, es decir trabajaba con el dúo Tapia-Toviggino.

Y cuando fue nombrado por los hermanos Milei en la Sigen no renunció a ese puesto en AFA, sino que pidió licencia.

Las claves de las causas contra la dirigencia de la AFA

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según La Nación, Díaz fue elegido en julio del año pasado para ocupar el lugar que, hasta entonces, tenía Miguel Blanco, y quien avaló su llegada al Gobierno fue Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei. Antes de ser convocado para este trabajo, el contador trabajaba como presidente de la Comisión Fiscalizadora de la AFA, muy cerca de Pablo Toviggino, tesorero del organismo y hombre de confianza de Tapia.

De acuerdo al estatuto de la Asociación de Fútbol Argentino, la Comisión Fiscalizadora debe controlar el aspecto financiera del organismo y generar informes sobre “la memoria, el Balance General e Inventario de la AFA y a la cuenta de recursos y gastos correspondiente a cada ejercicio”.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia

Cuando se hizo cargo del puesto que le ofreció Milei, Díaz pidió licencia en la AFA, con el objetivo de "preservar la transparencia y eficacia en la labor de fiscalización”; además, le envió una carta a Toviggino y Tapia, donde les explicaba que, por su nuevo trabajo, no podía seguir al frente de la Comisión Fiscalizadora “con la diligencia, independencia y objetividad que exigen las normas profesionales aplicables y los principios rectores de la Ley General de Sociedades”.

Miembros del círculo íntimo de contador hablaron con La Nación y aseguraron que, aunque su actual jefe esté librando una batalla mediática y legal contra su antiguo patrón, Díaz no renunciará a la AFA. Aunque tenía una relación fluida con Toviggino, los amigos del actual referente de la Sigen aseguran que el contador “no se sentaba en la mesa chica y a Tapia lo vio una sola vez”, es decir, cumplía una función absolutamente técnica.

Las denuncias cruzadas que rodean a Tapia, Toviggino y la conducción del fútbol argentino

Sin embargo, el legislador Facundo del Gaiso, denunciante, junto a Elisa Carrió, en la causa por la mansión en Pilar que podría ser propiedad de Toviggino, escribió en su cuenta de X un mensaje contundente: “El presidente de la Comisión Fiscalizadora de la AFA, que tiene la función de auditar los balances es el titular de la Sigen, Alejandro Díaz, sigue figurando en la página oficial de la AFA. Sería bueno que el Gobierno le pida que renuncie a la Comisión”.

Además, según el medio antes citado, los balances contables de la AFA que cuestionó la Inspección General de Justicia (IGJ) van del 2017 al 2024, cuando Díaz todavía manejaba la Comisión Fiscalizadora.

Posteo de Facundo del Gaiso contra Alejandro Díaz

La defensa desde la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino insistió en señalar que hay una “trama de mentiras y desinformación” para generar un “desgaste institucional” y obligarla a tratar con figuras que buscan recuperar sus “privilegios económicos”.

Con respectos a las acusaciones por corrupción, Tapia denunció, por “amenazas y hostigamiento”, al periodista Claudio Gravellona en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11.

Elisa Carrió denunció un pacto secreto de "corrupción" entre Milei y Massa para proteger a Pablo Toviggino y "Chiqui" Tapia

Además, el pasado martes, el abogado de la AFA, Gregorio Dalbon, publicó un extenso comunicado en sus redes sociales titulado “sobre la nota publicada por La Nación y las imputaciones temerarias del señor Facundo Del Gaiso”, donde afirma que, en el artículo se realizaron “imputaciones graves formuladas sin sentencia, sin prueba pública y con una clara intención de instalar culpabilidades por fuera del expediente… El artículo toma declaraciones políticas como si fueran prueba y sugiere conclusiones como si fueran hechos judiciales. No informa: insinúa. No demuestra: sugiere. No acredita: titula”.

Sobre Del Gaiso, el abogado dice que “se presenta como 'denunciante' y habla de 'pruebas obscenas', 'testaferros', 'lavado' y 'mafias', atribuyendo delitos concretos a personas e instituciones. Que quede claro —con nombre y apellido—: Del Gaiso deberá sostener cada imputación en el expediente, con prueba lícita, verificable y pertinente. Lo demás es calumnia mediática”.

La respuesta de Facundo Del Gaiso a Dalbón

El legislador le respondió: "A las mafias se las enfrenta siempre sea quien sea, sea el gobierno que sea, con coraje , sin miedo, aunque te quedes solo, eso nos enseñó Elisa Carrió siempre. En la Argentina vimos caer varios Tapias y Tovigginos, con poder, impunidad y mucho dinero. Es solo cuestión de tiempo, las pruebas son obscenas, contundentes y van a seguir apareciendo. Y a nosotros no nos van a hacer callar, los 'plomeros del Titanic'. La corrupción y la impunidad no van a ganar".

HM