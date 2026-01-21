AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que se quedó con la causa de la mansión de Pilar

Adrián González Charvay es el magistrado que reemplazó al destituido Federico Faggionato Márquez al frente del juzgado de Zárate-Campana. Asumió su cargo en junio de 2015, tras el acuerdo del Senado, pero ya lo subrogaba desde 2009.

Desde este martes 20, por una decisión de la Cámara Federal de San Martín, está a cargo de la causa que busca determinar quiénes son los dueños de la quinta en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, que estaría ligada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El camarista Alberto Lugones ordenó que fuera González Charvay y no el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky quien lleve adelante ese expediente.

González Charvay ingresó en el Poder Judicial en 1991, en el juzgado federal 1 de San Isidro, que por entonces estaba a cargo de Roberto Marquevich, quien lo nombró prosecretario administrativo. Marquevich luego sería destituido, al igual que Faggionato Márquez.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La causa por la quinta de Pilar vinculada a la AFA ahora la investiga el juez González Charvay

Faggionato Márquez había sido removido de su cargo tras la revelación de que estaba detrás de operaciones de inteligencia contra el entonces diputado y candidato a presidente Francisco de Narváez. También acusaron al entonces juez de quedarse con el dinero producido por un campo de soja, secuestrado en una causa bajo su instrucción.

Con la llegada de Sandra Arroyo Salgado al juzgado que ocupaba Marquevich, González Charvay se fue a trabajar a la Unidad Fiscal AMIA, a cargo de Alberto Nisman, por entonces pareja de Arroyo Salgado. Estuvo allí hasta 2009, cuando fue nombrado secretario letrado de la Defensoría General de la Nación. En diciembre de ese año, tras la remoción de Faggionato, fue designado subrogante en Campana.

González Charvay tuvo a su cargo la investigación por el crimen de Matías Berardi, el adolescente que en 2010 había logrado escapar de sus captores pero nadie lo ayudó y lo volvieron a secuestrar y luego lo mataron y elevó a juicio oral al ex subcomisario Luis Patti, procesado por delitos de lesa humanidad. También anuló la citación a indagatoria del diputado De Narváez dispuesta por su antecesor Faggionato en la causa de la efedrina.

En 2024, durante el primer año de la administración libertaria, González Charvay falló a favor del intendente de Pilar (Unión por la Patria), Federico Achaval, a quien le permitió cobrar las tasas municipales en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo que había decidido el Gobierno de Javier Milei, fogoneado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La Justicia le recordó al Gobierno que el 4 de febrero debe estar en “plena ejecución” la ley de emergencia en discapacidad

El diario La Nación calificó al juez González Charvay como “implacable con el narcotráfico”. Detalla que metió preso a un narco que acopió tres mil kilos de cocaína para llevarla al Mundial de Fútbol de Qatar y que frustró el envío y secuestró 1.650 kilos de cocaína valuados en 60 millones de dólares. También detuvo a gendarmes cuando aparecieron robando droga e impuso condiciones de arresto “durísimas” para los narcotraficantes.

En noviembre del año pasado, procesó al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, cercano al excandidato a presidente Sergio Massa por presunto lavado de activos y dictó un embargo de $350 millones. En 2022 había elevado a juicio oral al ex intendente de Pilar de Pro Nicolás Ducoté, señalado por irregularidades en la firma de tres convenios para obras en barrios y por un plan de microcréditos para refacción de viviendas.

El juzgado federal de Zárate-Campana tiene jurisdicción además sobre los partidos de Pilar, Exaltación de la Cruz, Baradero y Escobar. Según La Nación, González Charvay tenía vínculo con el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; con el de Zárate, Marcelo Matzkin; y una “relación personal” con los de Campana, Sebastián Abella y de Pilar, Federico Achával.

Es profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

bk fl cp