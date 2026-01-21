Javier Milei se prepara para dar su discurso entre los Alpes suizos con un objetivo estratégico: validar la fase actual de su programa ante la élite global y consolidar su alineamiento con los Estados Unidos. Desde el público lo estarán escuchando algunos empresarios locales. Pocos, en comparación con ediciones anteriores en las que los presidentes argentinos subieron a un grupo de la elite del sector privado al avión, como parte de la comitiva, aunque con un claro rol de refuerzo del programa económico. Lejos de los despliegues masivos, la representación empresaria argentina en el Foro Económico Mundial se concentra en un puñado de nombres propios vinculados casi exclusivamente a una sola vertical de negocios: la energía.

El perfil acotado de los CEO locales en Suiza contrasta con el clima de expectativas que se respira en Buenos Aires. Mientras el Presidente busca vender una imagen de gobernabilidad financiera ante el mundo, los "número uno" de las firmas advierten sobre un optimismo moderado por la baja de la inflación, pero una demanda urgente de cambios estructurales para que el rebote sea sostenible.

La avanzada energética en los Alpes

En Davos, el empresariado nacional tiene nombres de peso participando: Alejandro y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy (PAE), y Martín Eurnekian, de Corporación América, el grupo controlante de la petrolera CGC. La buena noticia para la Casa Rosada es que el foro parece haberse sincerado en materia de transición energética. La apuesta de Donald Trump por los combustibles fósiles devolvió al centro de la escena a las grandes petrolera, validando el potencial de Vaca Muerta.

También participa la titular del Consejo Interamericano del la Producción y el Comercio (Cicyp), Bettina Bulgheroni, aunque desde su entorno aclararon a PERFIL que la empresaria va a Davos desde hace 20 años con su esposo, Alejandro —quien es miembro del Foro y "participa todos los años"— y "no tiene temas de agenda con el Presidente", señalaron fuentes de su entorno. En sus redes sociales, compartió su actividad entre charlas de IA y los discursos de las principales figuras del evento.

Quienes viajaron a Suiza son los dueños de los activos que el mundo demanda hoy (energía) o las empresas globalizadas que ya no dependen del riesgo argentino. Mientras que PAE acaba de colocar USD 375 millones de deuda en el exterior a una tasa del 7,75% y selló un acuerdo con la estadounidense Continental Resources para acelerar el shale oil en Vaca Muerta, la empresa de los Eurnekián lidera una de las mayores operadoras de terminales aéreas del mundo, que cotiza en Nueva York desde 2008 y que acaba de ganar la concesión para modernizar el Aeropuerto de Bagdad con una inversión de USD 760 millones.

Optimismo y condiciones

Mientras Milei diserta en Europa, el informe de PwC —que consultó a 4.454 directores ejecutivos globales, incluyendo el capítulo argentino— pone números al clima de negocios local. El dato de tapa es contundente: el 87% de los ejecutivos en Argentina espera un crecimiento económico en 2026 y uno de cada tres se declara "extremadamente confiado" en aumentar sus ingresos.

Pero la letra chica del informe enciende una luz de alerta. Los CEO advierten que la estabilización macroeconómica y las expectativas de crecimiento no eliminan los desafíos estructurales. Para los líderes empresariales persisten lastres históricos que condicionan la competitividad: costos operativos, presión del sistema tributario, rigidez laboral, burocracia e infraestructura deficiente.

"La estabilidad macroeconómica abre una ventana de oportunidad, pero no garantiza competitividad", sentenció Miguel Urus, socio a cargo de PwC Argentina. El mensaje al Gobierno es claro: la consolidación de reformas será determinante para que el optimismo financiero se traduzca en economía real.

IA, inversiones y el radar regional

La encuesta también revela cómo las empresas intentan reinventarse en este contexto. La inteligencia artificial (IA) emerge como protagonista: el 76% de los CEO locales considera que su infraestructura está lista para integrarla. Sin embargo, aparece una brecha entre el dicho y el hecho: solo el 41% afirma haber invertido lo suficiente para capitalizar sus beneficios.

El cambio de clima también reactivó el radar de los inversores vecinos. El proceso de normalización macro y el potencial de energía y minería volvieron a poner a la Argentina en el mapa: el país aparece entre los destinos prioritarios para el 23% de los CEO brasileños y el 10% de los estadounidenses. Se anticipa un ciclo alcista en operaciones de Fusiones y Adquisiciones (M&A), impulsado por la desregulación y los proyectos estratégicos como el RIGI. Los sectores apuntados son los mismos que hoy caminan por Davos: minería, energías renovables, GNL y siderurgia.

