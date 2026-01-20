Quién es Maurice Ostro, el influyente emprendedor británico con el que se reunirá Javier Milei en Davos

El presidente Javier Milei mantendrá este martes a las 21 (hora argentina) una reunión bilateral en Davos con Maurice Ostro, un emprendedor y filántropo británico de fuerte influencia en ámbitos empresariales, políticos y religiosos de Europa. El encuentro se enmarca en la gira internacional del mandatario argentino por Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial.

Ostro es presidente del Business Action Council, un espacio creado en 2020 con el objetivo de promover el liderazgo empresarial con propósito, alentando a los emprendedores a combinar el éxito económico con el impacto social. Bajo ese paraguas, impulsó iniciativas destinadas a fortalecer redes de negocios globales con una impronta ética y conservadora en valores.

Definido como un “emprendedor serial”, Ostro construyó su carrera en sectores diversos que van desde la producción y comercialización de alimentos —como yogur helado— hasta la distribución de medios, el negocio de piedras preciosas y los servicios de catering aéreo. En paralelo, desarrolla una intensa actividad filantrópica y de mecenazgo cultural.

Uno de los rasgos centrales de su perfil es su trabajo interreligioso, especialmente en el vínculo entre comunidades cristianas y judías. Actualmente se desempeña como vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos, una organización histórica en el Reino Unido dedicada a promover el diálogo y la cooperación entre credos. Además, es mecenas fundador del Foro de Fe para Londres, desde donde impulsa iniciativas de convivencia religiosa en contextos urbanos complejos.

Ostro mantiene vínculos fluidos con dirigentes conservadores británicos y fue señalado en reiteradas oportunidades como una figura cercana al ex primer ministro Boris Johnson, con quien comparte una agenda de valores tradicionales, libre mercado y fortalecimiento del liderazgo occidental.

La reunión con Milei no es casual. El perfil ideológico y el recorrido de Ostro coinciden con varios de los ejes que el presidente argentino viene promoviendo en el plano internacional: la reivindicación de la familia, las tradiciones, el capitalismo como motor de desarrollo y una crítica abierta a la agenda progresista global.

El encuentro se producirá en la antesala de una semana clave para Milei en Davos, donde el mandatario expondrá por tercera vez consecutiva en el Foro Económico Mundial y mantendrá reuniones con líderes políticos, banqueros y CEOs de empresas globales. En ese contexto, la cita con Ostro aparece como una señal del entramado de apoyos y afinidades que el Presidente busca consolidar en los espacios de poder económico y cultural de Europa.

