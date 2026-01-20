Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial, uno de los eventos más importantes de la industria. Con esta, sería la tercera participación del presidente.

Viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Noticia en desarrollo