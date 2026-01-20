Antes del Foro de Davos, nuevos ataques de Trump en redes sociales contra aliados europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevos ataques en redes sociales contra aliados europeos y amenazó con imponer aranceles aplastantes al vino francés, subrayando lo que está en juego para las reuniones de alto nivel previstas esta semana en Davos.

En una ráfaga de comentarios y publicaciones a primera hora del martes, Trump arremetió contra el presidente francés, Emmanuel Macron, por rechazar una invitación para respaldar su más reciente iniciativa de paz y sugirió que Estados Unidos impondría gravámenes al políticamente sensible sector agrícola de Francia.

“Nadie lo quiere porque va a dejar el cargo muy pronto”, dijo Trump a periodistas el lunes, hora local, después de ser informado de que Macron declinaría su invitación. “Le pondré un arancel de el 200% a sus vinos y champanes y se unirá”.

El presidente también publicó un mensaje de texto de su homólogo francés en el que Macron invitaba a Trump a cenar en París el jueves. Macron también propuso reuniones sobre Ucrania, Siria, Dinamarca y Rusia para abordar una serie de asuntos, incluida la exigencia de Trump de quitar Groenlandia a Dinamarca por motivos de seguridad.

“No entiendo lo que estás haciendo con Groenlandia”, le dijo Macron a Trump en el mensaje, cuya autenticidad fue confirmada por un funcionario francés.

Mientras se dirige al Foro Económico Mundial en Davos esta semana, Trump está avivando una serie de tensiones con líderes europeos. Reprendió al Reino Unido por planes para devolver la soberanía de Diego García a Mauricio, amenazó a ocho países europeos con aranceles por oponerse a sus exigencias sobre Groenlandia, atacó a Noruega por no otorgarle el Premio Nobel de la Paz (que no concede el gobierno noruego) y ahora intenta forzar a Francia a sumarse a su llamado Consejo de Paz junto a autócratas como Alexander Lukashenko, de Bielorrusia, e incluso el presidente ruso, Vladímir Putin.

Concebido inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, el mandato del llamado Consejo de Paz se está ampliando rápidamente y Trump parece verlo como un vehículo para resolver otros conflictos y moldear acontecimientos internacionales, según varios funcionarios europeos.

De acuerdo con un borrador del estatuto del grupo propuesto visto por Bloomberg, Trump sería su presidente inaugural y tendría autoridad sobre las decisiones de membresía. El gobierno de Trump está pidiendo a los países que quieran un puesto permanente en el organismo que aporten al menos US$1.000 millones.

Macron no planea aceptar, dijo previamente una persona cercana al líder francés. Macron considera que el estatuto va más allá de Gaza y le preocupa que pueda socavar a las Naciones Unidas, que Francia considera innegociables.

La persona dijo que Macron cree que es inaceptable que Trump busque influir en la política exterior francesa mediante amenazas y que está decidido a no ceder. China también ha sido invitada.

El temor de los europeos es que las disputas por Groenlandia, por el comercio y por el Consejo de Paz formen parte de un deterioro más amplio de la relación transatlántica, lo que podría poner en duda el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea y la alianza militar de la OTAN.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, se ha concentrado intensamente en mantener a Trump comprometido con la alianza desde que asumió como secretario general en 2024, adoptando a menudo un tono de extrema deferencia hacia el líder estadounidense. En una ráfaga de publicaciones nocturnas, Trump también difundió un mensaje en el que Rutte elogiaba el éxito de un ataque estadounidense contra presuntos militantes del Estado Islámico en Siria.

“Lo que lograste hoy en Siria es increíble”, dijo Rutte en el mensaje, cuya autenticidad fue confirmada por un funcionario de la OTAN. “Usaré mis apariciones en los medios en Davos para destacar tu trabajo allí, en Gaza y en Ucrania”.

Trump también reveló mensajes privados de Rutte antes de la cumbre de la OTAN del año pasado, y Rutte optó por restarles importancia.

En una nueva provocación a los aliados tradicionales de Washington, Trump criticó los planes del primer ministro británico, Keir Starmer, para devolver la soberanía de Diego García —una isla que alberga una base militar clave— a Mauricio, revirtiendo su respaldo previo a la propuesta.

“De manera asombrosa, nuestro ‘brillante’ aliado de la OTAN, el Reino Unido, está planeando actualmente regalar la isla”, dijo Trump. “No hay duda de que China y Rusia han notado este acto de debilidad total”.

Canadá en la mira

Trump también publicó lo que parecía ser una maqueta generada por inteligencia artificial que mostraba al presidente hablando con líderes europeos en la Oficina Oval frente a un mapa que mostraba no solo Groenlandia, sino también Canadá como territorio de Estados Unidos.

Trump causó consternación en Canadá el año pasado cuando planteó la idea de que el país podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, una idea que fue rechazada categóricamente por el primer ministro Mark Carney.

Carney es otro líder mundial que, según personas familiarizadas con su postura, tiene previsto rechazar el Consejo de Paz de Trump. Reino Unido, Suecia, Países Bajos y Alemania también planean declinar la invitación para participar, dijeron las personas.

Trump quiere que la constitución completa y el mandato del Consejo de Paz se firmen en Davos el jueves, según personas familiarizadas con el asunto. Pero otros invitados también se muestran escépticos.

Los países europeos que evitan el Consejo de Paz también han sido blanco de Trump por ofrecer su respaldo a Dinamarca, mientras el presidente intensifica la presión sobre Groenlandia.

Los líderes de la Unión Europea tienen previsto celebrar esta semana una cumbre de emergencia para debatir su respuesta. El bloque está listo para imponer aranceles a €93.000 millones (US$108.000 millones) en bienes estadounidenses si Trump cumple su amenaza de gravar a países europeos con un arancel del 10% el 1 de febrero, y Macron presiona para que la UE active el llamado Instrumento Anticoerción, una poderosa herramienta que otorga a los funcionarios amplias facultades para limitar el acceso al mercado comunitario.