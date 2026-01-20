¿Rusia se alinea con Donald Trump por Groenlandia? El mensaje ambiguo del Ministro de Relaciones Exteriores

En el marco de una conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, cuestionó el estatus soberano de la isla y manifestó que “en principio, Groenlandia no es parte original de Noruega ni de Dinamarca. Es una conquista colonial” y durante su alocución, se alineó con la acción controversial en redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la previa del Foro Económico Mundial de Davos y polemizó: “Otra cosa es que los habitantes se hayan acostumbrado o se sientan cómodos ahora”.

Aunque desde 2022 Rusia ha centrado su atención en Ucrania, ha mantenido su presencia en el Ártico. En la última década, el Kremlin ha restaurado antiguas infraestructuras y aeródromos soviéticos.

Donald Trump se prepara para plantar la bandera de Estados Unidos en Groenlandia con IA

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La disminución del hielo ártico está abriendo nuevas vías comerciales. La más desarrollada es la Ruta Marítima del Norte (RMN), que recorre la costa ártica rusa desde Europa hasta Asia. Es una zona estratégica por la que circulan grandes volúmenes de gas y petróleo.

Discurso unificado de Rusia y Estados Unidos por Groenlandia

La investigadora del Instituto Fridtjof Nansen con sede en Noruega, Serafima Andreeva, afirmó que “ha habido un creciente interés militar en el Ártico en los últimos 10 a 15 años, y el panorama ha cambiado significativamente desde 2022 cuando Rusia invadió Ucrania”.

Serguéi Lavrov: “Crimea no es menos importante para la seguridad de Rusia, que Groenlandia para la de EE.UU”

El canciller ruso, Serguéi Lavrov comparó la situación de Groenlandia con la anexión de Crimea, considerada ilegal por gran parte de la comunidad internacional, tras el el referéndum celebrado en el año 2014.

EE.UU. advierte a Europa que planea avanzar con el control de Groenlandia

En relación con ello, planteó que “Crimea no es menos importante para la seguridad de Rusia, que Groenlandia para la de EE.UU”.

Sin embargo, expresó su enojo para con Donald Trump, quien había asegurado que tanto Rusia como China tendrían planes para apropiarse del territorio autónomo danés, ubicado entre el Atlántico Norte y el Ártico.

"No tenemos nada que ver con los planes de apoderarse de Groenlandia. No dudo ni un ápice que en Washington conocen perfectamente la ausencia de tales planes por parte de Rusia y China. Ese no es asunto nuestro”, replicó.

Alemania dice que Trump llegó al límite con la amenaza a Groenlandia

Los países de la OTAN han reforzado su presencia naval en el Ártico y se ha anunciado un aumento en la construcción de rompehielos. Con la expansión nórdica de la OTAN, la fuerza aérea danesa se ha integrado más con Finlandia, Noruega y Suecia. En tanto que, China 2024, desplegó tres buques rompehielos en el Ártico.

PM