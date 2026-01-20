Oxfam apuntó contra Donald Trump y Javier Milei por favorecer a los superricos y erosionar la democracia

El mismo día que comienza el Foro Económico Mundial en Davos, que reúne a los principales empresarios y líderes políticos del planeta, la organización no gubernamental Oxfam analizó el vínculo del Gobierno argentino con el multimillonario Marcos Galperin, mientras advirtió que "los milmillonarios tienen 4.000 veces más de probabilidades de ocupar un cargo político que la gente común”.

La fortuna de los superricos alcanzó un nuevo récord en 2025, "socavando la libertad política" y alimentando las desigualdades, denunció Oxfam este lunes. Además, señaló que eso fue posible a las políticas de los mandatarios de extrema derecha, como Donal Trump, que “favorece los intereses de los más ricos”, con bajas de impuestos, la facilitación de prácticas monopólicas y el impulso de las empresas de inteligencia artificial.

Al referirse al caso argentino y el estrecho vínculo de Marcos Galperin y Javier Milei la ONG detalló: "En un escenario de grandes recortes presupuestarios en Argentina, su empresa Mercado Libre (...) ha sido la principal beneficiaria de las exenciones fiscales nacionales, por valor de 247 millones de dólares en los últimos tres años", sostuvo el informe. Tanto Trump como Milei participarán del Foro en Davos.

Oxfam advirtió que la acumulación de riqueza permite a los ultrarricos asegurarse acceso a las instituciones y comprar medios de comunicación, "socavando la libertad política y erosionando los derechos de la mayoría", en un contexto de políticas fiscales favorables y silenciamiento de voces disidentes. El informe recoge ejemplos concretos como la adquisición del Washington Post por parte de Jeff Bezos, de Twitter/X por Elon Musk, de Los Ángeles Times por Patrick Soon-Shiong y de un porcentaje considerable de las acciones del The Economist por parte de un consorcio de milmillonarios

Además, según la ONG, los medios controlados por multimillonarios "desatienden de manera sistemática" los intereses de los pobres, de las mujeres y las minorías étnicas. En América Latina, por ejemplo, solo el 3% de quienes aparecen en las noticias son indígenas, y apenas una de cada cinco es mujer, afirmó el informe.

"Es un círculo vicioso", afirma su director general, Amitabh Behar, citado en el informe, quien advierte que "las desigualdades económicas y políticas pueden acelerar la erosión de los derechos y la seguridad de las personas a un ritmo alarmante".

Una de las medidas que sugieres Oxfam para limitar el poder desmedido de los superricos y favorecer la democracia es implementar una "verdadera" tributación para distribuir los fondos y prohibirles el financiamientos de campañas políticas.

Aumentar la tributación a los multimillonarios como salida

Los 12 multimillonarios más ricos —con Elon Musk a la cabeza— "poseen más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad", es decir, unos cuatro mil millones de personas, calculó Oxfam en su informe sobre las desigualdades. Según la ONG, "bastaría con el 65% de la riqueza que los multimillonarios han acumulado en el último año para acabar con la pobreza en el mundo".

Para Christy Hoffman, secretaria general de la federación sindical internacional UNI Global Union, la prioridad es "reforzar la estructura del mercado laboral para que los trabajadores puedan tener voz en las decisiones".

El crecimiento en 2026, según el FMI

Hoffman critica la "presión" hacia la desregulación tecnológica y la política arancelaria "irracional" del Gobierno de Trump. También reclama, en declaraciones a AFP, una fiscalidad más redistributiva, mejores programas sociales y servicios públicos.

En una cumbre del G20 que reunió a las principales economías del mundo el pasado noviembre, un grupo de expertos encabezado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz recomendó crear un panel internacional sobre desigualdades, inspirado en el modelo del IPCC para el clima.

El caso de Trump y los superricos

De cara a las elecciones de medio mandato en noviembre, el Gobierno estadounidense prevé importantes recortes fiscales para empresas y hogares, mientras que las multinacionales han logrado quedar exentas del tipo mínimo de imposición del 15% fijado por un acuerdo internacional.

"Las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, en particular la promoción de la desregulación y el desmantelamiento de acuerdos destinados a reforzar la fiscalidad empresarial, han beneficiado a los más ricos en todo el mundo", subrayó Oxfam.

