ATE intimó al Gobierno por el “intento de privatización” del área de Metrología del INTI

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó judicialmente al Gobierno nacional para que deje sin efecto la Resolución 213/2025 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una medida que elimina funciones centrales del Programa de Metrología Legal y modifica el esquema histórico de control público sobre instrumentos de medición.

La resolución, publicada en diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, establece que el INTI dejará de prestar servicios regulados y certificaciones vinculadas a la aprobación de modelos y verificaciones metrológicas, y la transferencia de esas tareas a laboratorios y organismos privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).

Desde ATE sostienen que la disposición “encubre un claro intento de privatización” de un área estratégica del organismo. Así lo expresó el secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó el alcance de la norma y su impacto.

“Resulta llamativo que sean atacadas, de manera simultánea, todas las funciones de control y fiscalización”, escribió Aguiar en su cuenta de X. Y agregó: “Esta medida no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que además atenta contra la seguridad de toda la población”.

El Programa de Metrología Legal controla el funcionamiento de surtidores de combustible, balanzas comerciales, instrumentos médicos, alcoholímetros, cinemómetros (fotomultas) y otros dispositivos que inciden directamente en la salud, el consumo y la seguridad vial.

En ese sentido, el dirigente gremial alertó sobre las consecuencias de la decisión oficial. “Parece increíble: nunca imaginamos llegar a un escenario en el que un kilo ya no sea un kilo”, sostuvo. También advirtió que la desarticulación del área “tendrá consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas”, y señaló que millones de ciudadanos podrían verse afectados por la pérdida de controles estatales en sectores sensibles.

Dentro del área de Metrología del INTI funcionan líneas clave como metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración, que hasta ahora coordinaban una red nacional de laboratorios, supervisaban protocolos y aseguraban criterios técnicos unificados.

Según datos aportados por ATE, 147 trabajadores, distribuidos en todas las provincias, dependen directa o indirectamente de estas tareas. El gremio alertó que sus puestos de trabajo quedan en riesgo a partir de la aplicación de la resolución.

Qué establece la resolución que desarticula el Programa de Metrología Legal del INTI

Desde el Gobierno, la medida fue presentada como parte de un proceso de “modernización administrativa”. En los considerandos de la resolución, se argumenta que la decisión responde a la detección de demoras en la gestión de trámites y apunta a la simplificación de los procesos productivos. Según la versión oficial, con esta modificación el INTI busca reorientar sus recursos hacia la metrología científica e industrial y la innovación tecnológica.

La resolución establece un cronograma escalonado para el cese de los servicios. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las actividades finalizarán el 31 de enero de 2026. En las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, el plazo límite será el 30 de abril de 2026.

Finalmente, en Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, el retiro de los servicios del INTI se hará efectivo el 30 de junio de 2026, completando el proceso de transferencia de funciones al sector privado.

La normativa aclara que las órdenes de trabajo y certificaciones en ejecución al momento de la publicación de la resolución mantendrán su vigencia hasta su finalización, aunque no se prevé la apertura de nuevos trámites bajo el esquema actual.

Además, el INTI deberá elaborar un plan de transición, que incluya la comunicación a los usuarios, la reorganización de los procedimientos y el cierre operativo de las áreas afectadas.

