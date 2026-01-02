La inversión estatal en investigación y ciencia cayó al 0,1 % del PIB

Desde hace 24 meses, uno de los sectores más golpeados por la motosierra fue el de la investigación en ciencia y tecnología. El Grupo EPC-CIICTI -especializado en estos análisis- publicó una investigación que resume los cuatro principales ejes de corte que caracterizaron esta gestión en el sector.

El financiamiento público de la ciencia llegó a un mínimo histórico argentino: pasó del 0,30% del PBI en 2023 hasta el 0,164% en 2025. Se trata de una reducción del 43,8% en dos años. De esta manera, hoy se encuentra por debajo incluso del anterior mínimo en el año 2002.

El ajuste es transversal y afecta a todos los organismos e instituciones de ciencia del país. En dos años, el CONICET perdió el 31,4% de su presupuesto, el INTA el 36,2%, CNEA el 44%, el INTI el 47,1%, el ex MINCyT, ahora degradado a Secretaría, cayó un 79,6% y la Agencia IDI perdió un 82,2%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sueldos en caída

Otro rubro golpeado fueron los sueldos del sector científico, que cayeron hasta un 38%: investigadores, personal técnico y personal de apoyo de CONICET, de organismos dependientes del Sistema Nacional de Empleo Público y de universidades nacionales padecieron mes a mes un deterioro programado de sus ingresos.

No solo cayó la inversión en salarios científicos. El monto total en becas y servicios cayó un 20,3% en dos años en términos reales; el gasto en insumos lo hizo un 51,2%, la inversión en bienes de uso y equipamiento lo hizo un 64,7% y las transferencias lo hicieron un 81,7% respecto del 2023.

Se destruyeron empleos en todos los organismos y empresas de ciencia: se perdieron 4.481 puestos en organismos de CyT y 711 en empresas del sector público. La destrucción de empleos en el sector alcanzó la cifra de 5.192 puestos entre diciembre 2023 y septiembre 2025, con fuertes caídas en el CONICET (-1.912); el INTI (781) y el INTA (654). La Agencia IDI y la Secretaría de ICT perdieron el 40% de su planta de personal.