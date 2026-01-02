La Tierra recibió un mensaje desde 218 millones de millas de distancia y fue decodificado por la NASA

La NASA estableció una comunicación con una nave que viaja por el espacio profundo y recibió un mensaje desde 218 millones de millas de distancia, cifra que equivale a 350.836.992 kilómetros. Para dimensionar este nuevo hito tecnológico, la distancia representa más del doble de la latitud que separa a la Tierra del planeta Marte y se enmarca dentro de la misión Psyche, lanzada el 13 de octubre de 2023.

En poco más de dos años, la tecnología de comunicación espacial ha superado todas las expectativas y ha alcanzado un nuevo récord por medio del trabajo sostenido de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, vinculado al experimento de Comunicaciones Ópticas del Espacio Profundo.

En relación con ello, el Secretario de Transporte de Estados Unidos y administrador interino de la NASA, Sean Duffy, destacó que “se está invirtiendo en tecnologías de la comunicación espacial láser con el objetivo de transmitir videos de alta definición”.

Para así, obtener una imagen clara de todo los que nos rodea a más de millones de kilómetros. La agencia espacial estadounidense recibió los datos provenientes del espacio en el observatorio del monte palomar, localizado en la localidad de San Diego, estado de California. La información obtenida se obtuvo a través del uso de luz infrarroja cercana.

El sistema funciona mediante señales láser enviadas desde estaciones terrestres hacia la nave espacial, y viceversa. Los datos se codifican en luz infrarroja cercana, que posee una frecuencia mucho más elevada que las ondas de radio convencionales.

Dicha característica, permite reunir cantidades masivas de información en cada transmisión.

El experimento de Comunicaciones Ópticas en Espacio Profundo (DSOC, por sus siglas en inglés) marca el final de dos años de pruebas que transformarán la manera en que la humanidad se comunica con naves espaciales.

La tecnología láser permite velocidades de transmisión entre 10 y 100 veces superiores a los sistemas de radiofrecuencia convencionales utilizados actualmente en misiones interplanetarias.

En los primeros meses de la misión, cuando la nave Psyche se encontraba a aproximadamente 33 millones de millas de la Tierra, el sistema alcanzó una velocidad de transmisión de 267 megabits por segundo, comparable a una conexión de internet de banda ancha doméstica.

