Vuelven las Fuerzas del Cielo. Y con una nueva fobia

“Hay que decir menos boludeces”, reclama @TraductorTeAma, el último día del 2025, un consejo que debería alcanzarnos a todos, pero que estuvo dirigido en particular a Federico Sturzenegger. El tuitero, un libertario ultra de nombre Esteban Glavinich, de 35 años, reposteó el mensaje con que un día antes el ministro de Desregulación lanzó un inesperado elogio al turista que viaja al exterior; qué decir elogio, un panegírico a los que veranean en Brasil, Miami, Chile, llamándolos “héroes de la producción”.

El argumento de Sturzenegger es que la demanda de dólares de los argentinos que viajan fuera del país mejora la competitividad de sectores dinámicos de la economía como el agro, la industria y los servicios. Dado que cuantos más dólares salgan del país (o cuanto más se importe), más dólares entrarán (más se exportará).

Desafío técnico para economistas que @TraductorTe Ama se atrevió a saldar desde el oficialismo, el tuit de Sturzenegger coincidió con el agradecimiento público que Daniel Scioli hizo al Banco Central por haber presentado una estimación a la baja de la salida de dólares por turismo emisivo en 2025. Segundo año de dólar barato de la presidencia Milei.

El Banco Central, a pedido del mismo Scioli, había aceptado discriminar los gastos en turismo en el exterior de los que originan servicios de streaming como Netflix, compras online en el exterior o plataformas como Spotify. Con la nueva metodología, los gastos por turismo en el exterior se reducirían de 13.350 millones de dólares a 10.241 millones, un 23 por ciento menos. Para Scioli, cuyo interés apunta a equilibrar la balanza entre turismo receptivo y emisivo, no serían tan héroes los que gastan sus dólares afuera.

Días antes, Agustín Laje, caballero de la cruzada cultural mileísta, y quien podría pasar por un personaje de Cha Cha Cha, advirtió sobre una oscura amenaza que al parecer se proyecta sobre la Argentina. Un joven de 36 años, nacido en enero de 1989 —mes y año en que otros fanáticos de otro signo tomaron el cuartel de La Tablada, poniendo en riesgo la asediada recuperación de la democracia—; Laje, decíamos, llamó en X a cerrarle las puertas de la Argentina al islam. “Tarde o temprano, la invasión islámica intentará colonizar nuestro país, de la misma forma que lo viene haciendo en Europa. Es imprescindible no dejarlos entrar”, observó Laje.

Laje, dice, vive parte de su vida en España, donde ha sido “testigo directo” de este fenómeno. “Los delitos sexuales en Europa se incrementaron 79,2% de 2013 a 2023. Los inmigrantes de dicho origen (musulmán) están alevosamente sobrerrepresentados en las estadísticas policiales y judiciales relativas a este tipo de delitos tan aberrantes”, sostiene allí Laje, sin fuentes que lo acrediten.

El post de Laje abrió una campaña en las redes libertarias contra la presencia del islam en la Argentina. Daniel Parisini, @GordoDan, subió un video perturbador de 2008, en el que un imán de una mezquita en Birmingham relata cómo es la lapidación de una mujer, según la sharía o ley islámica (un portavoz de la mezquita argumentó en su momento que el religioso “no estaba, en modo alguno, apoyando la violencia ni defendiendo ese tipo de castigo. En ningún momento el imán recomendó la aplicación de la sharía”).

Con algo de temor, el diputado oficialista Alejandro Fargosi le respondió a Parisi que “nunca jamás deben generalizarse casos individuales a toda una religión”. Y agregó: “Es obvio que personas que piensen como predica este sujeto no son elegibles para lograr visado, residencia ni ciudadanía”. Parisi le respondió con una parrafada: “Desde el principio es absolutamente legítima la generalización. Su religión es liberticida, asesina y pedófila, desde su concepción, desde que fue escrita, siendo absolutamente incompatible con los valores morales de Occidente”. Posteo al que Zulemita Menem cruzó con dureza y elegancia.

Este jueves, Parisi retuiteó un post del sitio @laderechadiario, de Javier Negre, periodista español de 39 años, con el que atribuyó a “inmigrantes” el incendio de la histórica iglesia neogótica de Vondelkerk en Ámsterdam, Países Bajos, durante los festejos de Año Nuevo. La iglesia fue desacralizada en 1977, es decir, que no está destinada al culto.

La policía de Amsterdam investigaba el origen del fuego, pero para Eva Vlaardingerbroek, abogada holandesa, “escudera de la extrema derecha” de su país, como se presenta en X, retuiteada por Negri y Dan, tiene una reminiscencia al incendio de la catedral de Notre Dame: “Todos reconocemos un acto de guerra cuando lo vemos. Luchar para salvar nuestra civilización debería ser nuestro propósito número uno de Año Nuevo”. Hay que recordar que las investigaciones descartaron que el incendio de Notre Dame en París en 2019 haya sido un acto criminal.

Estas expresiones de las redes oficialistas traen a la Argentina una cuestión que ha sido clave en la formación de identidad de las nuevas derechas extremas europeas: la migración masiva desde los países musulmanes. Aunque aquí el fenómeno tiene una débil resonancia —la comunidad musulmana lleva más de un siglo de integración en la Argentina—, con su reciente agitación desde los Estados Unidos de Trump esta problemática europea se ha tomado como propia. Podríamos estar asistiendo a la creación de una nueva fobia, un nuevo foco para alimentar el discurso de odio.

Glavinich, Laje, Negri, Parisi son figuras laterales del experimento libertario de Milei. La corriente Las Fuerzas del Cielo, a la que varios de ellos están adscriptos, perdió gravitación después de que la interna libertaria consagrara la diarquía de los hermanos Milei. Sin embargo, no son personajes irrelevantes. El 2026 será un año sin elecciones, en el que en el oficialismo podrán jugar los extremos. Los soldados de la “batalla cultural”, dueños de la narrativa, pilares de la ultraderecha en la Argentina, al parecer recuperarán su menguado protagonismo en el debate público. Sobre todo si la economía real no da señales de recuperación.

