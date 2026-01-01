El ranking que ubicó a Javier Milei como el segundo líder más influyente del mundo en 2025

El diario británico The Telegraph ubicó al presidente Javier Milei como el segundo dirigente más influyente del mundo en 2025, solo por detrás de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. La publicación destacó el alcance de las transformaciones encaradas en la Argentina y el impacto que esas medidas comenzaron a tener fuera del país.

El Presidente celebró la mención en su cuenta de X con una expresión que ya se volvió habitual cada vez que recibe elogios desde el exterior: “Fenómeno Barrial”.

El periódico puso el acento, en especial, en la desaceleración de la inflación y en la obtención de superávit fiscal, dos variables que, según el análisis, permitieron avanzar hacia una normalización macroeconómica y modificar las expectativas económicas, factores que explican su proyección en el escenario internacional.

La clasificación fue elaborada a partir de un trabajo conjunto entre los especialistas del medio y los aportes de su audiencia, con el objetivo de definir quiénes fueron los cinco líderes globales más influyentes de 2025, en cuanto a evaluación técnica y percepción pública.

En ese marco, los periodistas del diario señalaron los progresos logrados por Javier Milei en el intento de revertir el deterioro de la economía argentina a través de la baja de la inflación, aunque advirtieron que aún existen interrogantes sobre su capacidad para modificar de manera estructural el modelo económico en el largo plazo.

A diferencia de esas reservas, una parte significativa de los lectores expresó un respaldo enfático al Presidente. Entre ellos, Nicolás Antonelli sostuvo: “Antes de Milei, estaba planificando irme del país, pero Milei me devolvió la esperanza”.

Percepción pública de Javier Milei

De acuerdo con los datos citados, el nivel de pobreza descendió del 50 al 31 por ciento durante la gestión de Milei, un cambio que Antonelli aseguró haber experimentado en su vida cotidiana. “Las ventas de autos nuevos y usados, motos y escrituras de viviendas aumentaron de manera considerable, a medida que se recupera gradualmente el acceso al crédito para la clase media, que en los últimos años se había vuelto prácticamente inexistente”, afirmó.

En esa misma línea, el lector agregó: “Si bien todavía queda un largo camino por recorrer y el crédito aún no está disponible para todos, la mejora es muy notoria. Todo esto en apenas dos años. Actualmente estoy pagando mi primer auto”.

Por otro lado, Olliver Robinson, lector del diario y exresidente de Londres que hoy se define como nómada internacional, destacó la formación económica y el perfil personal del mandatario argentino. “Es el único líder en la Tierra que tiene una formación económica plena, y no solo eso, sino que domina la única economía verdadera: la escuela austríaca”, expresó.

“Este intelecto sólido, combinado con su carisma, lo convierte no solo en el líder político más importante y transformador de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos”, añadió.

Finalmente, el artículo de The Telegraph remarcó el escenario político que se abre tras los comicios legislativos. “Tras un inesperado éxito en las elecciones de medio término, Milei cuenta ahora con una plataforma que le permite proyectar 2026 como un año aún mejor para él y para la Argentina”, concluyó el medio británico.

Milei respaldó a su hermana Karina ante The Telegraph

Este lunes, el presidente Javier Milei salió públicamente en defensa de su hermana Karina Milei frente a las denuncias de corrupción que circularon a lo largo de 2025. En una entrevista concedida a The Telegraph, el mandatario no solo reafirmó su rol dentro del Gobierno, sino que también relativizó las críticas en su contra al sostener: “Que el establishment no la entienda es un problema de ellos”.

Durante el reportaje, Milei abordó distintos ejes de su gestión, entre ellos los ajustes en la estructura del Estado, la cuestión de las islas Malvinas y aspectos de su vida cotidiana. En ese contexto, el artículo remarcó que “una prueba de moderación surge cuando se lo interroga sobre su hermana. Karina, su jefa de gabinete, lectora de tarot y confidente cercana, ha sido vinculada a la corrupción en una investigación sobre el robo de millones de pesos de la asistencia social para personas con discapacidad. Ella niega las acusaciones”.

El texto periodístico puso especial atención en el vínculo personal entre el Presidente y su hermana. “Su relación con su hermana ha sido tan fuerte que en una ocasión se vio obligado a negar haber tenido relaciones sexuales”, consignó el medio británico.

En el plano político, Karina Milei fue caracterizada como “la figura más poderosa en la administración de Milei”, aunque se advirtió que la imagen pública de la secretaria general de la Presidencia “ha caído al 20% y las encuestadoras advierten que existe el riesgo de que arrastre a su hermano junto a ella”.

En esa misma línea, The Telegraph agregó: “Los rumores recientes que sugieren que ella quiere presentarse como candidata a la presidencia, con Milei como vicepresidente para poder permanecer en el poder más allá de su límite de dos mandatos, no están ayudando”.

Consultado sobre la investigación judicial vinculada a presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucra a su hermana, el Presidente respondió de manera categórica. “Mi hermana tiene sus tareas y yo las mías”, afirmó. Según describió el artículo, al referirse al tema su tono “es tranquila, firme y mesurada de nuevo” y remarcó que “se cuida mucho de no alzar la voz”.

Milei cerró su defensa con una reivindicación política del rol de su hermana dentro del oficialismo. “Ha hecho un trabajo excepcional y, de hecho, es la artífice de nuestra victoria de octubre. Así que no veo motivo alguno para romper una alianza brillante y con tan buenos resultados”, concluyó.

