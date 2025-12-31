Cumbre de la Derecha Global: Javier Milei organiza un encuentro de mandatarios para combatir el modelo "woke"

Javier Milei empezó a moverse para armar una gran cumbre de la derecha en Argentina. El plan del Presidente es reunir a líderes de todo el mundo que piensen medianamente parecido: todos unidos contra el socialismo y la cultura "woke". La idea no es solo sacarse una foto protocolar, sino armar una alianza real para dar la “batalla cultural” en la región y aprovechar el cambio de época que, según él, se está viviendo en Sudamérica.

Este nuevo grupo tiene dos grandes objetivos políticos. Por un lado, servir de freno a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por el otro, disputarle el poder a los mandatos de izquierda, como los de Lula da Silva en Brasil, Luis Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi en Uruguay, a quienes Milei considera “enemigos de la libertad”.

Milei busca alinearse con la postura de Trump en conjunto con un bloque de países de derecha

"Pareciera que la región despertó de la pesadilla del socialismo", dijo el Presidente en diálogo con Andrés Oppenheimer, periodista de CNN en Español. El mandatario está convencido de que “la gente se dio cuenta de que esas ideas traen pobreza”. En una charla con la prensa, confirmó que ya está trabajando en un bloque de diez países para enfrentarse a lo que él llama el "cáncer" del colectivismo, tanto en sus versiones moderadas como en las más extremas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde la Casa Rosada ven a Milei como el líder natural de este armado y quieren sumar a figuras clave. La lista de aliados incluye al chileno José Antonio Kast, al ecuatoriano Daniel Noboa, al paraguayo Santiago Peña y al salvadoreño Nayib Bukele, con quien Milei se lleva muy bien. También buscan incorporar a referentes de Bolivia y Perú para hacer más fuerte al bloque en el continente.

Combatir a Nicolás Maduro hace de "puente" entre los países alineados a Milei

La mirada de este nuevo grupo apunta directamente al Norte: el plan es alinearse con la política exterior de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. Quieren defender la propiedad privada y el capitalismo sin vueltas. Esto quedó claro en la última reunión del Mercosur, donde Milei apoyó la postura dura de Washington contra Nicolás Maduro, diferenciándose del diálogo que propone Brasil.

El escenario muestra una pelea abierta entre dos modelos. En la cumbre de Foz de Iguazú, Milei desafió a Lula diciendo que la región tiene que elegir entre el futuro o quedarse en el pasado. Para el gobierno, el triunfo de Kast en Chile con el 60% de los votos demuestra que "la izquierda retrocede". Así, ubican a Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Perú del “lado del progreso”.

Javier Milei habló sobre las denuncias de corrupción contra Karina: "Que el establishment no la entienda es un problema de ellos"

Cumbre de derecha: un proyecto a mediano plazo

Aunque se habla de hacer una primera reunión pronto, la cumbre principal está pensada para 2026. Por ahora, están en una etapa previa: definir quiénes forman parte del grupo, cómo se van a organizar y cómo van a funcionar antes de poner una fecha fija en el calendario.

La estrategia se basa en las muchas reuniones "mano a mano" que Milei tuvo en los últimos meses. Esos encuentros sirvieron para generar confianza personal con otros líderes y armar una base sólida antes de lanzar la alianza públicamente.

El bloque busca diferenciarse de políticas "más progresistas", como las ejercidas por Lula Da Silva en Brasil

El discurso del gobierno habla de una "nueva Sudamérica". Sostienen que los cambios políticos recientes confirman que es el momento justo para este bloque, separando claramente a los países que buscan un cambio de aquellos gobernados por mandatarios más progresistas, como en Brasil y Colombia.

El tema Venezuela es clave para unir al grupo. Mientras Lula dice que intervenir allá sería un desastre, el bloque que imagina Milei apoya la idea de ejercer la máxima presión posible, en sintonía con los intereses de seguridad que promueve Estados Unidos.

TC

LT