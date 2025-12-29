Trump aseguró que Estados Unidos atacó una instalación narco en Venezuela: “La zona ya no existe”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó nuevos detalles sobre un presunto ataque estadounidense contra una instalación vinculada al narcotráfico en Venezuela. Según afirmó, la ofensiva tuvo como objetivo una zona portuaria utilizada para cargar embarcaciones con drogas y habría provocado una fuerte explosión.

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro en Florida con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Allí, Trump sostuvo que el ataque se concentró en un muelle clave para la logística del tráfico de estupefacientes. “Hubo una gran explosión en el área donde cargaban los barcos con drogas. Esa zona de operación ya no existe”, aseguró el mandatario.

De confirmarse, se trataría de una de las primeras acciones terrestres de Estados Unidos en territorio venezolano desde el inicio de la campaña de presión impulsada por la administración Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el presidente no precisó qué organismo estuvo a cargo de la operación ni brindó detalles sobre el lugar exacto o el tipo de ataque.

Consultadas al respecto, la Casa Blanca, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) evitaron hacer comentarios. En ocasiones anteriores, Trump había reconocido públicamente haber autorizado a la CIA a llevar adelante operaciones encubiertas en Venezuela.

Días atrás, en una entrevista radial con el conductor John Catsimatidis en la emisora WABC, el presidente estadounidense había anticipado que Estados Unidos había “atacado” una importante instalación en Sudamérica, aunque en ese momento no ofreció mayores precisiones.

En esa misma conversación, Trump se refirió a las operaciones navales desplegadas por su gobierno contra embarcaciones sospechadas de transportar drogas en el mar Caribe y en el Pacífico oriental. Según cifras mencionadas por el propio mandatario, esas acciones dejaron al menos 105 muertos en 29 operativos realizados desde septiembre.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no emitió una respuesta oficial sobre las declaraciones de Trump y no existen reportes independientes desde Venezuela que confirmen el ataque contra una instalación en tierra. Habitualmente, las fuerzas armadas estadounidenses informan este tipo de operativos a través de canales oficiales o redes sociales, algo que no ocurrió en este caso.

En los últimos meses, Trump había insinuado en reiteradas oportunidades que Estados Unidos podría escalar su estrategia y pasar de ataques marítimos a operaciones terrestres en Venezuela u otros países de Sudamérica. En octubre, el mandatario confirmó públicamente que había dado luz verde a la CIA para intensificar acciones encubiertas en el país caribeño.

En paralelo, el gobierno estadounidense incrementó su presencia militar en la región, desplegó buques de guerra, incautó al menos dos petroleros y persiguió un tercero. La administración Trump sostiene que mantiene un “conflicto armado” con los cárteles de drogas y que estas acciones buscan frenar el ingreso de narcóticos a territorio estadounidense.

Desde Caracas, Maduro denunció que el verdadero objetivo de Washington es forzarlo a dejar el poder. Según declaraciones recientes de Susie Wiles, jefa de despacho de la Casa Blanca, publicadas por la revista Vanity Fair, Trump estaría decidido a intensificar los ataques hasta lograr la rendición del mandatario venezolano.

