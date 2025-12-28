Claves del plan de paz que Zelenski le lleva a Donald Trump

En medio del permanente ida y vuelta de las negociaciones para frenar de una vez la guerra en Europa del Este, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski tiene previsto reunirse hoy en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar de definir la contrapropuesta sobre un alto el fuego con Rusia.

Trump está intensificando sus esfuerzos, que ya llevan meses, para negociar un acuerdo entre las partes en el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Decenas de miles de personas murieron, millones se vieron obligadas a huir de sus hogares y gran parte del este y el sur de Ucrania quedaron destruidos desde que Rusia invadió en febrero de 2022.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El plan más reciente es una propuesta de 20 puntos que congelaría la línea del frente, pero abriría la puerta a que Ucrania retire sus tropas del este, donde podrían crearse zonas tapón desmilitarizadas, según explicó Zelenski al revelar detalles del documento a principios de esta semana.

Es la declaración más clara del líder ucraniano sobre la posibilidad de concesiones territoriales, como parte de un plan más aceptable para Kiev que una propuesta inicial de 28 puntos presentada por Washington el mes pasado, que se ajustaba a muchas de las principales exigencias de Rusia.

La oficina de Zelenski indicó que está prevista una reunión con Trump el domingo en Florida, donde el mandatario estadounidense tiene su residencia de Mar-al-Lago.

“Él (Zelenski) no tiene nada hasta que yo lo apruebe”, dijo Trump al medio estadounidense digital Politico sobre las negociaciones.

“Así que veremos con qué llega. Creo que saldrá bien con él. Creo que irá bien con (el presidente ruso Vladimir) Putin”, agregó.

Rechazo del Kremlin. Parte del nuevo plan incluye una serie de acuerdos bilaterales separados entre Estados Unidos y Ucrania sobre garantías de seguridad, reconstrucción y economía.

“Discutiremos estos documentos, las garantías de seguridad”, afirmó Zelenski sobre el próximo encuentro en Florida. “En cuanto a los temas sensibles, discutiremos el Donbás y la central nuclear de Zaporiyia, y sin duda abordaremos otros asuntos”, agregó.

Moscú criticó esta versión del plan y acusó a Ucrania de querer “torpedear” las negociaciones. El nuevo texto es “radicalmente diferente” de lo que Moscú había negociado con Estados Unidos, declaró el viernes el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

“Sin una resolución adecuada de los problemas que están en el origen de esta crisis, será sencillamente imposible llegar a un acuerdo definitivo”, indicó. También acusó a Kiev de redoblar “sus esfuerzos para torpedearlo”.

Zelenski explicó esta semana que todavía existen desacuerdos entre Kiev y Washington sobre Donbás y la central nuclear Zaporiyia.

Estados Unidos está presionando a Ucrania para que se retire del 20% de la región oriental de Donetsk que aún controla, principal exigencia territorial de Rusia.

También propuso un control conjunto estadounidense-ucraniano-ruso de la central de Zaporiyia, la mayor planta atómica de Europa, que Rusia tomó durante la invasión.

Zelenski afirmó que solo podría ceder territorio si el pueblo ucraniano lo aprueba mediante un referéndum, y rechazó la participación rusa en la gestión de la central nuclear.

Ingreso a la OTAN. Ucrania sí parece haber obtenido algunas concesiones en el último plan, que, según Zelenski, eliminó el requisito de que Kiev renunciara legalmente a su aspiración de ingresar en la OTAN, así como cláusulas anteriores que reconocían como rusos los territorios ocupados por Moscú desde 2014.

El Kremlin dijo el viernes que el asesor de política exterior Yuri Ushakov mantuvo una conversación telefónica con funcionarios estadounidenses para hablar de las negociaciones, aunque no dio más detalles ni indicó su postura sobre la nueva propuesta.

Hasta ahora, Moscú demostró poca disposición a abandonar sus duras exigencias, que incluyen que Ucrania se retire por completo de la región del Donbás y ponga fin a sus esfuerzos por unirse a la OTAN.

También exige la prohibición del despliegue de fuerzas de paz occidentales en Ucrania y severas restricciones políticas y militares que Kiev considera equivalentes a una capitulación.

Zelenski señaló que los negociadores ucranianos no mantienen contacto directo con Moscú, y que Estados Unidos actúa como intermediario y espera la respuesta rusa a la última propuesta.

En el terreno, los combates continúan. Potentes explosiones sacudieron Kiev la madrugada de ayer, al tiempo que las autoridades advirtieron que la capital ucraniana estaba bajo amenaza de más ataques con misiles.