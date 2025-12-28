Botín de guerra: la riqueza minera del este ucraniano que ambiciona Putin

Desde que el conflicto estalló a gran escala en febrero de 2022, la invasión de Ucrania por parte de Rusia no solo ha sido una guerra territorial, sino también una lucha por el control de los vastos recursos minerales que alberga el país.

La región del Donbás, en el este de Ucrania, se ha convertido en el epicentro de esta disputa, un verdadero botín de guerra para Moscú.

Se estima que los territorios ucranianos ocupados por Rusia albergan recursos naturales críticos valorados en 350 mil millones de dólares, una riqueza que podría redefinir el poder geoestratégico en Europa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La joya de la corona. El litio, apodado el “oro blanco”, es un componente esencial para la producción de baterías de autos eléctricos, teléfonos móviles y otras tecnologías de vanguardia. Ucrania, consciente de esta importancia, se jactaba de tener uno de los mayores yacimientos de litio de Europa.

Sin embargo, esta promesa de futuro se ha visto seriamente comprometida. Según expertos, el 40% de los grandes yacimientos de litio del país están ahora bajo control del ejército ruso.

Uno de los ejemplos más claros es el yacimiento de Kruta Balka en la región de Zaporiyia, ocupado por Rusia desde la primavera de 2022. Otro, el de Shevchenkove en la región de Donetsk, se encuentra a escasos kilómetros de la línea del frente.

Esta situación ha obligado a inversores extranjeros a suspender proyectos multimillonarios, poniendo en jaque el desarrollo de esta industria vital para la transición energética global.

A pesar de que la extracción de litio en Ucrania es más costosa que en otras partes del mundo, el simple control de estos depósitos otorga a Rusia una posición de ventaja crucial en la cadena de suministro global.

Hierro y manganeso. Pero el botín no se limita al litio. La región de Zaporiyia, aunque parcialmente ocupada, ha perdido el control de minas de hierro estratégicamente importantes.

Una de las más relevantes es la mina de Dniprorudne, cuyos minerales tienen una concentración de hierro superior al 60%. Antes de la invasión, los yacimientos generaban unos 200 millones de euros anuales para Ucrania. Hoy, la ciudad obrera está bajo control ruso y sus recursos son desviados directamente hacia Moscú, mientras que los inversores ucranianos y europeos han sido despojados de sus activos.

Ucrania no solo es el décimo productor mundial de hierro, sino también el octavo de manganeso. Estos dos minerales son la columna vertebral de la industria siderúrgica, y su posesión fortalece la capacidad de producción de Rusia, al mismo tiempo que debilita la de Ucrania.

La toma de control de estos yacimientos no solo representa una pérdida económica, sino una desestabilización completa de la industria pesada ucraniana.

Titanio, grafito y minerales críticos. Además del litio y el hierro, Ucrania alberga más de veinte materias primas críticas para la economía global. Entre ellas, el titanio, del que es el 11° productor mundial, y el grafito, un material esencial para las baterías de vehículos eléctricos.

El experto Dmytro Kaschtschuk, del Grupo de Inversiones Geológicas de Ucrania, señala que mientras dos de los yacimientos de grafito del país están bajo control ruso, las mayores perspectivas de Ucrania recaen en el titanio.

Con el 7% de la producción mundial, Ucrania está entre los cinco principales productores, una posición que Rusia amenaza con socavar al tomar el control de estos yacimientos.

La geóloga y experta en geopolítica Olivia Lazard, de Carnegie Europe, citada por France 24, considera que el control de estas materias primas es uno de los principales motivos de la invasión.

En un contexto de creciente escasez global, Rusia ve los recursos como una herramienta para desafiar a la Unión Europea y a la OTAN. Esta estrategia no es nueva: con la ayuda de mercenarios, Rusia ha estado extrayendo metales preciosos y otras materias primas críticas en África durante años. Ahora, Ucrania se ha convertido en el nuevo frente de esta “guerra por los recursos”.

El futuro en juego. El acaparamiento de los recursos minerales ucranianos es un golpe devastador para la economía del país y un peligroso juego de poder para el resto del mundo. La riqueza del Donbás, en lugar de ser un motor para la prosperidad de Ucrania, se transformó en un instrumento para las ambiciones de Vladimir Putin.

Mientras Kiev busca garantías de seguridad e inversiones de sus socios occidentales para recuperar su economía, el mundo observa cómo una de las naciones más ricas en minerales se convierte en un escenario de disputa geopolítica, donde la seguridad energética y la transición verde de Europa yacen como un premio de guerra.