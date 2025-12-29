El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a Ucrania garantías de seguridad “sólidas” por un plazo inicial de 15 años, con posibilidad de prórroga durante una reunión con su par ucraniano en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, como parte de los contactos para frenar la guerra con Rusia. A la par, Volodímir Zelenski confirmó que ese período figura en el borrador del entendimiento que se viene trabajando, pero planteó que resulta insuficiente y sostuvo que el conflicto arrastra casi 15 años de tensión acumulada y que necesita protecciones mucho más extensas.

Su encuentro, que se extendió por casi tres horas, se centró en un plan de 20 puntos que apunta a desactivar el frente militar abierto desde la invasión rusa de febrero de 2022. Ambos coincidieron en calificarla como “muy productiva” y aseguraron que existe consenso en el 95% del esquema.

Acto seguido, en una rueda de prensa en línea, el presidente ucraniano detalló su planteo. Explicó que “realmente quería que estas garantías sean más largas" y agregó "le dije que queremos considerar la posibilidad de 30, 40 o incluso 50 años”, con un respaldo firme de Estados Unidos y países europeos. Según explicó el presidente ucraniano, Trump se comprometió a evaluar el pedido: “Me aseguró que iba a reflexionar sobre esta posibilidad”.

También, entre esos puntos sensibles, mencionó el futuro de la región del Donbás y la situación de una central nuclear ocupada por fuerzas rusas.

La negociación busca un acuerdo de paz con garantías inmediatas de EE.UU. y aliados europeos una vez firmado

Rusia ha mostrado apertura condicional, y se discute una reunión Ucrania-Rusia con respaldo occidental

El otro eje central de la negociación es la ley marcial vigente en Ucrania desde el primer día de la invasión, que limita derechos civiles y prohíbe la salida del país de hombres en edad de ser reclutados, salvo excepciones especiales. Afirmó que el levantamiento de la norma solo será posible cuando su país obtenga garantías de seguridad concretas y verificables: “Sin esas garantías, no se puede decir que la guerra haya terminado de verdad”.

Simultáneamente, remarcó que cualquier entendimiento deberá contar con el aval de cuatro actores: Ucrania, Estados Unidos, Europa y Rusia. En ese marco, anticipó que espera reuniones próximas entre funcionarios estadounidenses y europeos en territorio ucraniano para seguir afinando los detalles. Zelenski explicó que ese encuentro sería previo a una instancia de diálogo, y luego a una eventual cumbre más amplia con Donald Trump.

Ahora, del lado estadounidense, Trump se mostró optimista tras el encuentro y aseguró que las posiciones están “mucho más cerca” de un entendimiento que ponga fin a la guerra. Incluso antes de la reunión privada, el presidente sostuvo que el plan se encuentra en su “fase final”. Trump también garantizó que el esquema incluirá un compromiso firme de seguridad para Ucrania, con participación directa de países europeos.

Antes de recibir a Zelenski, Trump conversó con Putin y habló de una charla “productiva”

El encuentro previo con el presidente de Ucrania estuvo precedido por una conversación telefónica entre el mandatario estadounidense y su par ruso, Vladimir Putin, que el propio jefe de la Casa Blanca calificó como “muy buena y productiva”. Aquel contacto se produjo a pocas horas de la reunión, en un tramo delicado de la agenda diplomática, marcada por los intentos de reactivar negociaciones tras la guerra iniciada en 2022.

Allí, Trump informó sobre el contacto a través de su plataforma Truth Social, minutos antes del encuentro previsto con Zelenski en Florida, programado para las 13 (hora local), las 15 en Argentina: “Acabo de tener una muy buena y productiva llamada telefónica con el presidente de Rusia”, escribió.

De esta manera, la confirmación oficial llegó poco después desde Moscú. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, ratificó la comunicación y precisó que se trató del primer diálogo directo entre Trump y Putin desde el 16 de octubre. Según medios internacionales, fue el noveno contacto entre ambos líderes en lo que va del año, un dato que refleja la intensidad de los intercambios en un escenario global inestable.

Más tarde trascendió que Trump y Putin volverían a comunicarse, una vez finalizada la reunión con Zelenski. La información fue confirmada desde Moscú por el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, quien señaló que el intercambio se dio en un clima cordial.

Ambos acordaron una segunda conversación tras el encuentro con Zelenski para avanzar en el plan de paz para Ucrania

La reunión con Trump ocupa un lugar central en la estrategia diplomática de Volodímir Zelenski: el encuentro, esperado desde hace semanas, “es muy importante” y se produce en un momento decisivo del conflicto con Rusia, mientras continúan los combates y se multiplican las gestiones para abrir un canal de negociación. Antes de viajar a Estados Unidos, con una escala previa en Canadá, Zelenski desplegó una intensa agenda de contactos con líderes europeos y aliados estratégicos. En los últimos días dialogó con el canciller alemán Friedrich Merz; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; el primer ministro de Estonia, Kristen Michal; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Ahora, en territorio estadounidense, el mandatario ucraniano mantuvo nuevas conversaciones. Este domingo, desde Florida, habló por teléfono con el primer ministro británico, Keir Starmer: “Comencé mi mañana con un intercambio detallado”, escribió Zelenski en su cuenta de X, donde indicó que analizaron los preparativos del encuentro con Trump, la coordinación con socios europeos y el impacto de los ataques rusos en el frente de batalla.

Claves del plan de paz que Zelenski le lleva a Donald Trump

De hecho, volvió a insistir en que cualquier avance debe incluir un compromiso de no agresión entre Rusia y Ucrania. No obstante, expresó desconfianza frente a las señales provenientes de Moscú. Según planteó, la continuidad de los bombardeos demuestra que el presidente ruso, Vladímir Putin, “realmente no quiere la paz”. Sin embargo, ante ese escenario, las fuerzas rusas intensificaron los ataques sobre distintas regiones de Ucrania.

