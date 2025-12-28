Cumbre clave en Florida: Trump recibe a Zelenski para cerrar el plan de paz con Rusia

En un nuevo intento por destrabar una salida negociada a la guerra en Ucrania, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunieron este domingo en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para avanzar en un plan de paz de 20 puntos impulsado por Washington. La cita se produce pocas horas después de que Trump mantuviera una llamada con el presidente ruso, Vladímir Putin, en medio de una escalada militar en Ucrania.

Según informó la Casa Blanca, el encuentro comenzó después de las 13 horas locales (19:00, hora peninsular española) y tiene como objetivo “intentar cerrar el plan de paz”, que ha sido trabajado por negociadores de Washington, Kiev y representantes europeos. El borrador de 20 puntos ha sido descrito por Zelensky como “aproximadamente 90% listo”, aunque persisten desacuerdos sobre cuestiones clave como garantías de seguridad, futuros compromisos territoriales y la gestión de zonas en disputa.

Noticia en desarrollo