Trump se comunicó con Putin antes de recibir a Zelenski y dijo que tuvieron una conversación "productiva"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que mantuvo una "productiva" llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Fue un par de horas antes de que se producza una reunión en Florida del líder republicano con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski para intentar acordar las condiciones para que se termine la guerra entre Ucrania y Rusia que comenzó en febrero de 2022.

"Acabo de tener una muy buena y productiva llamada telefónica con el presidente de Rusia, Putin", dijo Trump en su plataforma Truth Social antes de la reunión programada con Zelenski a las 13 hora estadounidense (las 18 hora GMT y las 15 hora argentina).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo