Este domingo, la fundación Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) rindió homenaje a Brigitte Bardot, que murió en Francia a los 91 años, por su invalorable tarea durante décadas en la defensa de los derechos de los animales.

"Desde las palomas que rescató en Saint-Tropez hasta sus queridos perros, PETA extrañará a Brigitte, un ángel de la defensa de los animales que luchó y llegó a los tribunales para protegerlos a todos", expresó Ingrid Newkirk, fundadora británico-estadounidense de PETA, a través de un comunicado.

"Una vez dijo que solo protegiendo a los animales floreció de verdad, y hacemos un llamamiento al público para que honre su memoria haciendo algo bueno por los animales hoy, para que las semillas que plantó sigan floreciendo", amplió la fundadora de la organización que lucha por los derechos de los animales.

Tras pasar años siendo una reconocida actriz y cantante en Francia, Bardot se retiró de la actuación en 1973 y se trasladó a su casa en el balneario de Saint-Tropez, en la Riviera francesa, donde dedicó sus días a luchar por los derechos y el bienestar de los animales.

"Dejé todo porque estaba harta de ser bella todos los días..."

En 1986, la actriz creó la Fundación Brigitte Bardot, dedicada a la protección animal, mediante la cual luchó por las crías de foca y los elefantes, exigió la abolición de los sacrificios rituales de animales y el cierre de los mataderos de caballos. Gracias a su trabajo, PETA le otorgó un premio humanitario en 2001.

Desde su lugar, la artista francesa contribuyó a varias campañas de la organización a lo largo de los años, incluyendo una realizada en 2013 con el objetivo de que los grandes almacenes británicos de lujo Fortnum & Mason dejaran de vender foie gras.

Murió Brigitte Bardot a los 91 años

La bellísima e icónica actriz francesa Brigitte Bardot, que deslumbró en el cine y se convirtió en símbolo de Francia, murió a los 91 años. Lo anunció la fundación que lleva su nombre, y a la que dedicó su vida luego de las luces del cine y la fama, luchando en las últimas décadas por la defensa de los animales.

Desde la celebridad de "Y Dios creó a la mujer" y "El desprecio" Bardot rodó medio centenar de películas, pero fue su estilo el que impuso un estilo de vestir simple y sensual, marcó un antes y un después para las mujeres y fue su figura y su glamour el que impulsó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta", indicó un comunicado remitido a la AFP, que no precisó ni el día ni la hora de su muerte.

Había liderado por décadas la liberación de las tradiciones en la Francia, desde los '50 su figura y su belleza generaron un aura de admiración alrededor del mundo, y fue protagonista de innumerables controversias con declaraciones que no cuidaban las formas y eran crudas y hasta lacerantes sobre política, migración o el mundo de la caza animal, al punto que soportó decenas de condenas por difamación.

"La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda", escribió en el epílogo de un libro titulado "Mon BBcédaire", publicado en Francia en octubre.

