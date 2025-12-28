Norcorea amplía la producción de misiles para proveer a Rusia

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ordenó la “expansión” y modernización de la producción de misiles del país para el próximo año, así como la construcción de más fábricas para suplir la creciente demanda de Rusia, involucrada en la guerra con Ucrania.

Norcorea incrementó durante los últimos años las pruebas de sus proyectiles, dirigidas, según analistas, a mejorar las capacidades de ataque de precisión, desafiar a EE.UU. y a Corea del Sur, y probar armas antes de exportarlas a Rusia.

Durante una visita a fábricas de munición acompañado por altos funcionarios, Kim ordenó a las fábricas “seguir ampliando la capacidad de producción general” para mantener el ritmo de la demanda de las fuerzas armadas, según la agencia estatal de noticias KCNA.

“El sector de producción de misiles y proyectiles es de importancia primordial para reforzar la disuasión bélica”, añadió el dirigente norcoreano.

Submarinos. La visita de Kim fue reportada un día después de que la prensa estatal dijera que había recorrido una fábrica de submarinos de propulsión nuclear, donde prometió contrarrestar la “amenaza” de que Corea del Sur produzca naves de este tipo.

Recientemente, Corea del Norte acaparó los titulares con dos hitos clave en su flota submarina. El primero fue el lanzamiento del submarino “Héroe Kim Kun Ok”, y el segundo un nuevo proyecto de propulsión nuclear.

El “Héroe Kim Kun Ok” es un “submarino táctico de ataque nuclear”, que ya está en pleno funcionamiento. Se trata de un producto modificado de los viejos submarinos soviéticos clase Romeo, al que se agregó una sección para albergar 10 tubos de lanzamiento vertical. Puede disparar misiles balísticos (SLBM) y misiles de crucero con capacidad nuclear.

Gigante. El que más alarmó a los países occidentales es el submarino proyectado de 8.700 toneladas, una dimensión que lo convierte en la nave más grande y ambiciosa construida por Corea del Norte hasta la fecha.

A diferencia del “Héroe Kim Kun Ok” (que es diésel-eléctrico), este nuevo modelo utilizaría un reactor nuclear, permitiéndole navegar sumergido por meses sin necesidad de salir a la superficie para recargar aire.

De acuerdo a la información difundida por las autoridades norcoreanas, estará equipado con “misiles guiados estratégicos” y “armas submarinas secretas”. Se encuentra actualmente en fase de construcción en el astillero de Pongdae.

El peligro no radica necesariamente en la “sofisticación” tecnológica (que los expertos aún cuestionan), sino en el cambio estratégico. Un submarino nuclear es difícil de detectar. Si Corea del Norte logra desplegar uno de forma efectiva, adquiere la capacidad de responder a un ataque incluso si sus bases terrestres son destruidas. Esto garantiza una disuasión nuclear total.

Al no depender de motores diésel ruidosos que necesitan “esnorquelear” (salir a superficie para cargar baterías), el nuevo modelo de 8.700 toneladas podría alejarse mucho más de las costas coreanas, acercándose potencialmente a bases estadounidenses en el Pacífico o incluso a la costa oeste de EE.UU. sin ser detectado fácilmente.