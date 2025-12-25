Liberaron a más de 60 detenidos tras las elecciones en Venezuela

Al menos 60 personas detenidas luego de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela fueron liberadas durante la Navidad, según informó este jueves una organización integrada por activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos.

Las detenciones se produjeron en el contexto de la crisis política que siguió a la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato, en julio del año pasado, un proceso cuestionado por la oposición, que denunció irregularidades y fraude electoral.

Tras la proclamación de los resultados, se desataron protestas en distintos puntos del país que derivaron en una ola de arrestos. El propio Maduro calificó a los manifestantes detenidos como “terroristas”. De acuerdo con cifras oficiales, unas 2.400 personas fueron arrestadas y más de 2.000 ya recuperaron la libertad.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que las excarcelaciones comenzaron en la madrugada del jueves 25 de diciembre. “Celebramos la liberación de más de 60 venezolanos que nunca debieron haber sido privados de su libertad de manera arbitraria. Aunque no son completamente libres, seguimos trabajando por su libertad plena y la de todos los presos políticos”, expresó Andreína Baduel, referente del Clippve.

Hasta el momento no se conocen con precisión las condiciones bajo las cuales se concretaron las liberaciones. La Fiscalía venezolana no respondió a las consultas realizadas por la agencia de noticias.

Según relataron familiares, varios de los excarcelados permanecían detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Tocorón, en el estado Aragua, a unos 134 kilómetros de Caracas, que fue habilitada para alojar a detenidos poselectorales. También se reportaron liberaciones en otros centros penitenciarios del país.

Baduel recordó que aún quedan más de mil familias con integrantes presos por razones políticas. Hija del general Raúl Isaías Baduel —exaliado de Hugo Chávez y fallecido en prisión en 2021—, denunció además la situación de su hermano, Josnars Adolfo Baduel, detenido desde hace cinco años bajo cargos de terrorismo.

“Se encuentra en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado como consecuencia de torturas. Necesita al menos cuatro cirugías urgentes”, afirmó. De acuerdo con el último relevamiento de la ONG Foro Penal, en Venezuela permanecen detenidas al menos 902 personas consideradas presos políticos.

