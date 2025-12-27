Frente a la creciente presión de Trump, Maduro vuelve a intentar un acercamiento "y diálogo"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, volvió a mostrarse "dispuesto al diálogo" con Estados Unidos, en medio de la creciente presión del aparato militar de Donald Trump sobre su país. "Nosotros siempre buscamos el diálogo directo, respetuoso", sostuvo en una reunión en el Palacio de Miraflores.

En las últimas horas trascendió que Trump planificaría aislar el intercambio comercial de Venezuela durante dos meses con su flota desplegada en el Mar Caribe. La medida se sumaría a los misiles contra 'narcolanchas', que ya suman más de 100 víctimas fatales, y al secuestro de los dos buques petroleros seguirían más buques de ese tipo, buscando complicar aún más la economía venezolana.

En este escenario, Maduro intentó una vez más un acercamiento con Trump. “Si en Estados Unidos algún día a alguien se le ocurre, sobre la base de respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente que represente a su pueblo para extender la mano y buscar un camino de paz, cooperación y prosperidad", afirmó durante un Consejo de vicepresidentes.

En el evento, Maduro además recordó que desde la creación del denominado Grupo de Boston, en donde participaron diputados venezolanos y congresistas estadounidenses para superar la crisis política de 2002, el Gobierno de Venezuela promovió el diálogo. "Nosotros siempre buscamos el diálogo directo, respetuoso", sostuvo.

China y Rusia apoyaron a Venezuela en la ONU

La situación en el Caribe pone genera incertidumbre en el territorio latinoamericano y lo expone a convertirse en un escenario de conflicto mayor. En la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU de este martes, Rusia y China criticaron duramente la presión militar y económica que ejerce EE.UU. sobre Venezuela, a la que calificaron como "comportamiento de cowboy" e "intimidación".

"Los actos cometidos por Estados Unidos van en contra de todas las normas fundamentales del derecho internacional", declaró el martes el embajador ruso Vasili Nebenzia ante la ONU y calificó al bloqueo como una "agresión flagrante".

"La responsabilidad de Washington también es evidente en las catastróficas consecuencias de esta actitud de cowboy", añadió durante una reunión de emergencia solicitada por Venezuela, con el apoyo, en particular, de Moscú y Pekín.

"China se opone a todos los actos de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional", declaró por su parte el representante chino, Sun Lei.

En tanto que el embajador de Washington en la ONU, Mike Waltz. descartó que su país vaya a cambiar de actitud, EE.UU. "hará todo lo que esté en su poder para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense", respondió ante los planteos de Rusia y China.

