EE.UU. decidió poner 'en cuarentena' al petróleo venezolano y busca poner en crisis al chavismo

Estados Unidos implementaría una restricción económica contra el gobierno de Venezuela para no tener que actuar militarmente de forma frontal contra el presidente Nicolás Maduro, lo que podría generarle fuerte repudio internacional (especialmente de Rusia y China) y más problemas con la ONU, cuyos expertos el miércoles pasado lanzaron una dura denuncia en su contra.

De acuerdo a Clarín, fuentes de la Casa Blanca revelaron que Donald Trump le ordenó a la flota estadounidense que se encuentra en el mar Caribe poner en cuarentena durante los siguientes dos meses, por lo menos, al petróleo venezolano.

Según una de esas fuentes, un funcionario que pidió no dar su nombre y habló con la agencia internacional Reuters, Estados Unidos prefiere ejercer presión económica antes que militar sobre Caracas, remarcando que, supuestamente, para fines de enero, Maduro enfrentaría, como consecuencia de esta cuarentena, una grave crisis económica que lo obligaría a ceder ante Trump.

La realidad es que Venezuela depende de la venta de petróleo para mantenerse a flote y Estados Unidos ya interceptó dos de sus petroleros llenos de crudo; además, desde fines de agosto, desplegó su flota en el Caribe y el Pacífico Central con el presunto objetivo de destruir embarcaciones que, supuestamente, transportan drogas (como parte de esta estrategia, el lunes pasado, un ataque del ejército norteamericano dejó un nuevo muerto, lo que incrementó a 105 la cifra de fallecidos hasta el momento).

Pocas horas antes, Kristi Noem, la influyente secretaria de Seguridad Nacional norteamericana, le dijo a la cadena Fox que “no solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse”. Ese mismo día, al ser consultado sobre si su gobierno quiere derrocar el gobierno chavista, Trump respondió que todo depende de Maduro: “Depende de lo que él quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo. Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo”.

Expertos de la ONU definieron como “ataque armado” el bloqueo naval que Estados Unidos le impuso al gobierno de Nicolás Maduro

El pasado miércoles 24 de diciembre, especialistas de la ONU cuestionaron el bloqueo naval de Trump contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. “No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado. Es un uso tan grave de la fuerza que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974. Por lo tanto, se trata de un ataque armado en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que en principio otorga al Estado víctima el derecho a la legítima defensa”, afirmaron.

Los especialistas también cuestionaron los ataques de Washington a supuestas narcolanchas que ya provocó 105 muertes: “Según los informes, ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal. Estos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida. Deben ser investigados y los responsables llevados ante la justicia. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos debería intervenir para evitar nuevos ataques y levantar el bloqueo”.

