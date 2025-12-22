Crisis en el Caribe: Rusia le prometió a Venezuela su "apoyo total" a las "hostilidades" estadounidenses

El gobierno de Rusia le expresó el lunes su "apoyo total" a Venezuela mientras el país se enfrenta a un bloqueo de petroleros sancionados por fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe.

La promesa de Moscú se hizo en vísperas de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) el martes para tratar la creciente crisis entre Caracas y Washington.

En una llamada telefónica, los ministros de Asuntos Exteriores de las naciones aliadas criticaron duramente las acciones estadounidenses, que incluyeron ataques contra supuestos barcos de tráfico de drogas y, más recientemente, la incautación de dos petroleros. Un tercer barco estaba siendo perseguido, confirmó un funcionario estadounidense.

"Los ministros expresaron su profunda preocupación por la escalada de las acciones de Washington en el mar Caribe, que podrían tener graves consecuencias para la región y amenazar el transporte marítimo internacional", afirmó el ministerio de Asuntos Exteriores ruso sobre la llamada entre Serguéi Lavrov y su homólogo venezolano Yvan Gil.

"La parte rusa reafirmó su pleno apoyo y solidaridad con el liderazgo y el pueblo venezolano en el contexto actual", agregóen un comunicado.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han lanzado ataques contra barcos que Washington afirma, sin aportar pruebas, traficaban drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Más de 100 personas murieron —algunas de ellas pescadores, según sus familias y gobiernos.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el 16 de diciembre también un bloqueo de los "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde Venezuela. Trump afirma que Caracas, bajo el presidente Maduro, está utilizando dinero del petróleo para financiar "terrorismo de drogas, trata de personas, asesinatos y secuestros".

Trump también acusó a Venezuela de quedarse con "todo nuestro petróleo", en aparente referencia a la nacionalización del sector petrolero en el país.

Caracas, a su vez, teme que Washington busque un cambio de régimen y acusó a Washington de "piratería internacional".

El comunicado de Moscú señaló que Lavrov y Gil acordaron en su llamamiento a "coordinar sus acciones en el escenario internacional, especialmente en la ONU, para garantizar el respeto a la soberanía estatal y la no injerencia en los asuntos internos."

Rusia y China, otro aliado de Venezuela, apoyaron la petición de Caracas de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir lo que denominaron "la actual agresión estadounidense".

En Telegram, Gil, de Venezuela, dijo que él y Lavrov habían discutido "las agresiones y flagrantes violaciones del derecho internacional que se están perpetrando en el Caribe: ataques a buques, ejecuciones extrajudiciales y actos ilícitos de piratería perpetrados por el gobierno de Estados Unidos." Agregó dijo que Lavrov había afirmado el "apoyo total de Moscú frente a las hostilidades contra nuestro país".

La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio desestimó el apoyo declarado de Moscú a Caracas. Washington, dijo, "no estaba preocupado por una escalada con Rusia en relación con Venezuela" ya que "tienen las manos llenas en Ucrania."

Gil también leyó el lunes una carta en la televisión estatal, firmada por Maduro y dirigida a los países miembros de la ONU, advirtiendo que el bloqueo estadounidense "afectará el suministro de petróleo y energía" a nivel mundial.

