Rosendo Fraga: “Mientras más días pasen, más posibilidades hay de una intervención militar en Venezuela”

El analista Rosengo Fraga analizó el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y advirtió que el paso del tiempo aumenta el riesgo de una eventual intervención militar. Según el periodista, la falta de una salida pacífica empuja a la región hacia un escenario de inestabilidad. "Donald Trump se ha encerrado y el poder de Estados Unidos tampoco puede sufrir este desgaste", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Rosengo Fraga es periodista, analista político e historiador, además de abogado egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA). A lo largo de su carrera, también se desempeñó como profesor de derecho laboral en la facultad, docente en el doctorado de sociología en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y profesor de historia argentina en el Colegio Militar de la Nación (CMN).

Estados Unidos endurece el cerco petrolero sobre Venezuela y Trump escala la ofensiva contra Nicolás Maduro

Tarcísio, el gobernador de San Pablo, no mide, la economía crece 3% en Brasil, además Lula da Silva va a hacer un montón de obras públicas y hasta aspira al modelo francés de bajar la cantidad de horas laborales. Todo indica, de no suceder nada especial, sería que sea reelecto en las elecciones de octubre del año próximo, modificando obviamente toda la geopolítica de Sudamérica, donde lo que tenemos es una tendencia a gobiernos de derecha y de extrema derecha que vienen ganando, con el punto álgido de Venezuela, que toda Sudamérica está en proceso de reacomodamiento y de que la región es motivo de llamado.

Faltan 10 meses para la elección, que es mucho tiempo en materia política. Y si uno se pone a pensar, en la elección en la que fue electo Jair Bolsonaro, diez meses antes era un candidato imposible. Lo que quiero decir es que muchas cosas pueden pasar desde este punto de vista. Pero lo de Brasil yo diría que es importante no solamente por Brasil. Acá hay Brasil, México y Colombia: los tres países más poblados de América Latina tienen una posición diferente a la de Estados Unidos. Para la posición de Estados Unidos, lo más importante fue la democracia en Venezuela. En ese momento Corina Machado era la figura principal. Después fue el narcoterrorismo y ahora es el petróleo. Ahora se está planteando el petróleo, que fue estatizado por Carlos Andrés Pérez a fines de los años sesenta. Dice Donald Trump: “Queremos recuperar nuestro petróleo, nuestras inversiones”.

Entonces, yo creo que a lo que vamos llegando, a medida que el conflicto se prolonga, es que Estados Unidos va desnudando un objetivo que es los recursos naturales. Y esto de la mano de una acción militar que se demora porque yo creo que la inteligencia norteamericana no tiene suficiente capacidad para apreciar esa situación. Según me dicen, la posición del Pentágono es cuidado: si entramos en Venezuela podemos tener una anarquía armada. Es decir, no que alguien venga a entregarnos el poder, sino una anarquía armada con grupos de distintos intereses, liderazgos y orígenes. Ahora, el jefe de Comando Sur, que acaba de asumir, puesto por Trump, que era el número dos de las operaciones especiales del Ejército y de las fuerzas submarinas de las fuerzas armadas americanas, es un hombre para actuar en la tierra.

¿Imaginás posible una verdadera invasión por tierra, como en las épocas de mediados del siglo XX, donde Estados Unidos invadía directamente países centroamericanos?

Lo que pasa es que vos no tenés forma de ganar y que venga Diosdado Cabello y te entregue los símbolos del poder, o que venga el general Vladimir Padrino López y te entregue los símbolos del poder. Estados Unidos a tener una situación muy anárquica. Pero me da la impresión de que, a medida que pasa el tiempo, Trump se ha encerrado y el poder de Estados Unidos tampoco puede sufrir este desgaste por el tiempo.

Algo tienen que hacer.

Exactamente. Y esta es una situación peligrosa porque, aunque no parezca, Trump está arrinconado en Venezuela, más allá de sus discursos. Y acá sí aparecen los tres países más grandes con una posición intermedia. Un apoyo muy limitado que tiene Venezuela: Cuba y Nicaragua, pero algún apoyo internacional bastante más grande. El 80% del petróleo que está exportando Venezuela se lo exporta a China. Y además, el grupo de los países de centroderecha que apoyan la posición de Estados Unidos, sea la que sea, encabezado por Milei ahora acá.

Entonces, lo que vos imaginás desde el punto de vista militar es generar un proceso de anarquía interna, donde las fuerzas norteamericanas bombardeen algunos puntos estratégicos y tomen algunos puntos de la costa, dejando que al mismo tiempo se produzca desde dentro una implosión y que otras partes de las fuerzas armadas, en contra de Maduro y de Cabello, pasen a tener un proceso de implosión del país.

Cuidado, yo creo que ese escenario el Pentágono lo quiere, pero el Pentágono tiene que obedecer órdenes. Saben que esa situación se puede ir de las manos. Vos tenés en Colombia, donde ha habido hechos de violencia en las últimas 48 horas importantes, con las disidencias de las FARC. Tenés una situación guyanesa difícil con la misma Venezuela por el petróleo. Es decir, es un país que necesitaría, por los mismos intereses de Estados Unidos, una solución no armada. Han pasado muchas cosas que nosotros vemos, veremos, pero cuanto más pase el tiempo, lamentablemente más nos acercamos a una solución armada, a una acción.

¿Cuantos más días pasen, más posibilidades de una intervención militar?

Sí, mientras más días pasen, más posibilidades hay de una intervención militar en Venezuela. Si vos tomás la Marina estadounidense, hoy una cuarta parte está frente a Venezuela. Ellos tienen cuatro portaviones operando, porque tienen once pero operando siempre tienen cuatro. Es decir, hay una demostración de poder muy importante. Entonces, cuanto más tiempo pase, más aumenta el riesgo de un enfrentamiento de ese tipo.

Vos que sos un especialista también en temas militares, no solamente internacionales, Hablábamos con Jaime Duran Barba y él me mencionaba que las fuerzas militares venezolanas son una de las más grandes de Sudamérica, que tienen cuatro mil generales, más generales que los Estados Unidos. ¿Cuál es tu análisis del tamaño del poder de fuego de las fuerzas armadas venezolanas?

Creo que el número es un poco menor. Son ochocientos los generales. Igual son muchos. En este momento la doctrina que ya plantearon la semana pasada en Venezuela llama a la fusión militar-policial-popular, es decir que se iría a una resistencia coordinada de los tres elementos. Es un tipo de cuestión que se parece más a un Vietnam del norte que a otra cosa.

¿Más difícil que Irak? ¿Más difícil que sacar a Saddam Hussein?

Sí, porque esto es lo que han decidido la semana pasada, una resistencia de esas características. Lo de Venezuela mirarlo en el espejo de Cuba. ¿Hace cuántos años está el régimen cubano y no cae? Entonces, yo creo que acá hay una apreciación subestimada de Maduro, que es un hombre que no se lo ha tomado demasiado en serio y creo que tiene un liderazgo más fuerte que el que se cree.

