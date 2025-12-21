Javier Milei llevó su cruzada liberal al Mercosur y respaldó la ofensiva de Trump contra Venezuela

El presidente Javier Milei participó este sábado de la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, en Brasil, y llevó su cruzada liberal al bloque regional. Allí, expuso críticas sobre el funcionamiento y dejó varias definiciones que volvieron a marcar distancia con el enfoque tradicional de la integración sudamericana. La mención a la situación de Venezuela, en línea con las acciones de Estados Unidos, tampoco pasó por alto.

La disertación prácticamente no ofreció sorpresas. En horas del mediodía, ante la presencia de sus pares Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), y Lula Da Silva (Brasil), con tuvo un frío saludo, felicitó al pueblo chileno por “la jornada ejemplar” en la que resultó mandatario electo José Antonio Kast, a quien definió como “mi gran amigo”.

Acto seguido, el mandatario reclamó una profunda flexibilización del Mercosur, cuestionó las trabas comerciales internas y planteó la necesidad de adaptar el esquema regional a un mundo que, según sostuvo, “ya no espera a los países que se encierran”. Algo que fuentes oficiales habían anticipado.

Ante los máximos representantes de Brasil, Paraguay y Uruguay, Milei insistió en que el Mercosur debe dejar de funcionar como una “estructura rígida” que limita el crecimiento de las economías miembro y avanzar hacia un modelo que priorice la libertad de comercio, la reducción de aranceles y la posibilidad de firmar acuerdos bilaterales por fuera del bloque. Sin romper formalmente con el consenso regional, el Presidente volvió a poner sobre la mesa una discusión que genera incomodidad, especialmente en Brasil, principal socio comercial de la Argentina.

El discurso del economista se dio en un clima diplomático contenido, pero atravesado por diferencias evidentes. Mientras otros jefes de Estado remarcaron la necesidad de fortalecer el Mercosur como herramienta de desarrollo conjunto, Milei optó por una intervención que apuntó más a cuestionar los límites del bloque que a celebrar sus logros. En ese sentido, volvió a mencionar el estancamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como un ejemplo de las dificultades que, a su entender, genera la falta de flexibilidad y de reglas modernas.

“Tras décadas de negociaciones, no pudimos materializar un acuerdo comercial. El tiempo que transcurrió no responde a la necesidad de nuestras naciones”, consignó. Aunque fuentes libertarias reconocen que la demora se debe a las presiones internas que tienen Francia e Italia encabezadas por productores locales.

Desde la delegación argentina señalaron que la posición de Milei no busca una ruptura, sino una redefinición del rol del Mercosur, orientada a facilitar la inserción de los países miembros en el comercio global. Sin embargo, puertas adentro del bloque, la postura del Presidente argentino fue leída como un gesto de presión política que reabre debates históricos y expone las tensiones entre los distintos modelos económicos que conviven en la región.

El jefe del Ejecutivo, además, enfatizó sobre la lucha contra problemáticas como la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, al referirse al caso de Venezuela, que se encuentra suspendida del Mercosur, y calificó de narcoterrorista a Nicolás Maduro. “Argentina saluda a la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, expresó el libertario, quien volvió a exigir por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y felicitó a la líder opositora María Corina Machado por obtener el Premio Nobel de La Paz.

También habló de la jornada el Canciller, Pablo Quirno. El funcionario fue consultado por el entendimiento comercial con Estados Unidos, cuyo anuncio se produjo hace un mes pero con una firma definitiva dilatada.

“Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar”, sostuvo el canciller en declaraciones al canal TN.

En tanto, Quirno pidió “entender que también que Estados Unidos está negociando con otros cien países del mundo y, en ese sentido, la agenda de ellos está un poco más ocupada” que de la Argentina.

“Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”, resaltó el ministro del gobierno libertario que estuvo trabajando en el discurso que ofreció el jefe de Estado durante las últimas semanas.

Durísimo comunicado sobre Maduro

​En un posicionamiento conjunto, el Gobierno argentino junto con Paraguar, Bolivia, Panamá, Ecuador y Perú emitió un comunicado sobre la situación de Venezuela. El texto fue difundido por el ministerio de Relacioones Exteriores y no tuvo las firmas del país anfitrión de la última cumbre, Brasil, ni de Uruguay.

Los firmantes expresaron su profunda “preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela, Estado suspendido del Mercosuren la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático”.

En esa línea, exhortaron al respecto, y en el marco de las advertencias de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre “la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad”.

Por último, ratificaron la firme “decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos” en el país gobernado por Nicolás Maduro y en medio de presiones por parte de los Estados Unidos.

A propósito, no hubo referencias a las últimsa acciones que ordenó Donald Trump para el país sudamericano, algo que no olvidó de mencionar Javier Milei en su discurso.