Estados Unidos promete construir dos nuevos acorazados con un potencial superior a todos los existentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante la tarde de este lunes que su país volverá a fabricar buques de guerra y que comenzará próximamente con dos acorazados "cien veces más poderosos que todos los conocidos hasta ahora".

"Ayudarán a mantener la supremacía militar estadounidense, revivirán la industria naval estadounidense e inspirarán temor en los enemigos de Estados Unidos en todo el mundo", declaró el mandatario norteamericano desde Palm Beach, Florida.

El plan anunciado por Trump incluye la construcción de diez acorazados nuevos, pero comenzará con dos. Las naves estarán equipadas con cañones, misiles, armas hipersónicas, nucleares y láseres de alta potencia, detalló el presidente norteamericano.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump persigue un tercer petrolero y refuerza el bloqueo que busca aislar a Maduro

"Los acorazados van a estar armados, sólo en términos de cañones y misiles, al más alto nivel. También tendrán armas hipersónicas, muchas armas hipersónicas, cañones eléctricos de riel de última generación e, incluso, láseres de alta potencia, de los que apuntan a un objetivo y simplemente lo aniquila", afirmó Trump.

En su discurso, Trump recordó el potencial de la industria naval norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial y advirtió que la "misión" de su Gobierno es "hacer que la Marina de los Estados Unidos sea más fuerte que nunca", tras varios años en los que dejó de fabricar grandes buques bélicos.

"Solíamos construir un barco al día durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora ya no hacemos muchos barcos", sostuvo aunque luego remarcó que, en su anterior gestión, retomó la fabricación de submarinos con los que EE.UU. consiguió una ventaja de entre quince y veinte años sobre la tecnología de cualquier otro país.

Al mismo tiempo, Trump destacó que el impulso a la industria militar creará "miles de empleos" y dará trabajos a los astilleros. "La próxima semana me reuniré con los contratistas principales de Defensa y vamos a hablar sobre los calendarios de producción porque son demasiado lentos", aseguró.

"Vamos a tener calendarios de producción fuertes y la única forma en que podrán hacerlo es construyendo nuevas plantas" indicó. Además cuestionó la velocidad en la construcción de aviones: "Tenemos a mucha gente que quiere el avión de combate F-35, pero lleva demasiado tiempo entregarlos a los aliados o a nosotros mismos".

En la conferencia Trump estuvo acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de la Armada, John Phelan, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

LM