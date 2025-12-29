Juan Venturino: “Quien va a definir esta paz va a ser más Trump que Zelensky”

En diálogo con Canal E, el analista internacional, Juan Venturino, afirmó que cualquier acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia dependerá más de Donald Trump y Vladimir Putin que del propio gobierno ucraniano.

Las declaraciones de Donald Trump sobre una paz cercana entre Ucrania y Rusia generaron expectativa internacional, pero para Juan Venturino el escenario es mucho más complejo. “Quien va a definir con claridad de qué se trata esta paz va a ser más Trump que Zelensky”, sostuvo, y remarcó que “el par ruso es el que va a decidir, Putin”. Según explicó, existen “20 puntos que están en discusión”, atravesados por intereses económicos, territoriales y geopolíticos.

En ese marco, el analista fue contundente: “No estamos tan cerca”. Si bien reconoció que hay más predisposición al diálogo que en el pasado, advirtió que la resolución está lejos de ser inmediata. “No es tan simple, es más bien compleja”, insistió, al describir un tablero internacional en plena reconfiguración.

Trump como actor central del nuevo orden global

Venturino puso el foco en la personalidad y el rol del presidente estadounidense. “A Trump le gustan las bambalinas, le gusta el ruido, le gusta figurar”, afirmó, y señaló que su protagonismo responde tanto a una estrategia política como a rasgos personales. En ese sentido, explicó que el conflicto ucraniano se inserta en una discusión mayor sobre el “nuevo orden global”.

Para el analista, la guerra no solo define el futuro de Ucrania, sino también “hasta qué punto va a ser la injerencia estadounidense en Europa”. En paralelo, mencionó otras señales del mismo enfoque geopolítico, como Groenlandia o incluso las Islas Malvinas, que reflejan “un momento de bastantes cambios” en la política internacional. “La definición va a pasar más por Washington que por Ucrania”, resumió.

Europa y la ONU, relegadas a un rol secundario

Consultado sobre la Unión Europea, Venturino fue claro: “Son un actor secundario en esta definición”. Aunque reconoció el apoyo logístico y económico europeo a Ucrania, señaló que “el peso está más relacionado con Estados Unidos que con la propia Europa”. A su juicio, el bloque quedó fuera de las decisiones clave.

La pérdida de influencia también alcanza a los organismos multilaterales. “Se ha desdibujado el rol de Naciones Unidas”, afirmó, y agregó que la ONU no solo quedó relegada en el conflicto ucraniano, sino también “desprestigiada” por otros escenarios, como la guerra en Gaza. Todo esto dejó a Europa “en un rol secundario, casi de tercer orden”.

En síntesis, Venturino concluyó con una definición que resume el clima actual: “Estamos más cerca que ayer, pero tampoco estamos a la vuelta de la esquina”. La paz es posible, pero aún distante y condicionada por los grandes jugadores del poder global.

