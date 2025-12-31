El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un largo posteo en la red social X donde asegura que la instalación atacada por fuerzas estadounidenses en Maracaibo, Venezuela, corresponde a una "fábrica de cocaína" de la organización terrorista colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El mandatario colombiano sostuvo que el ELN utiliza esa ubicación para procesar la pasta de coca y convertirla en cocaína, y acusó a la organización terrorista de propiciar la invasión de Estados Unidos a Venezuela con sus actividades ilícitas.

"Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo", dijo Petro en su posteo. Y agregó: "Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela."

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había confirmado que el ataque del 24 de diciembre a la zona de Maracaibo había tenido como blanco "una instalación narco".

El ELN es la guerrilla más antigua de Colombia, y controla rutas de tráfico de drogas en la frontera colombo-venezolana. Por eso, en el mismo tuit, Petro instó al Ejército colombiano a recuperar la zona: "El ejército de Colombia debe tomar ya "filo Gringo" en el Catatumbo y sustituir cultivos", dijo. Aseguró además que la producción de cocaína ya no es rentable y que la marihuana, en cambio, tiene status legal en buena parte del mundo, incluidos muchos estados de los Estados Unidos.

Petro criticó la política antinarcóticos de Estados Unidos: "Trump está completamente equivocado. La cocaína a Europa está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente." Luego se quejó de que el Congreso de su país rechazara -"por un voto"- la legalización de esa sustancia, y aseguró que ese rechazo causó la muerte de muchos pescadores humildes, por los bombardeos a lanchas que transportan cannabis ilegalizada.

El ELN, fundado en 1964, mantiene presencia en el Catatumbo, una región transfronteriza entre Colombia y Venezuela rica en recursos pero afectada por conflictos armados. Allí, la guerrilla disputa territorios con disidencias de las FARC, como el Frente 33.

Además, el presidente colombiano rechazó acusaciones de Trump, quien lo tildó de "testaferro" de Nicolás Maduro. Petro aseguró que no existen pruebas contra él ni su familia, y citó un artículo del New York Times que confirma la ausencia de evidencias para mantenerlo en listas de sanciones. Esta mención resalta fricciones diplomáticas entre Bogotá y Washington.

El incidente agrava las relaciones entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Petro reveló que su última conversación con Maduro versó sobre acciones conjuntas contra el ELN en la frontera. Sin embargo, acusó a la guerrilla de facilitar la intervención estadounidense en Venezuela con sus actividades. Esta postura alinea con la estrategia de Paz Total de Petro, que combina presión militar con programas sociales para erradicar economías ilícitas.

En paralelo, el régimen de Nicolás Maduro reforzó su discurso sobre la unidad militar ante la presión estadounidense. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que resulta "prácticamente imposible" fracturar o dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que actúa como soporte clave de estabilidad en Venezuela. Padrino evitó referencias directas al ataque terrestre ordenado por Trump contra instalaciones vinculadas al narcotráfico, y destacó decomisos de más de 65 toneladas de drogas en 2025. Maduro, por su parte, exaltó la "lealtad suprema" de los militares al proyecto bolivariano durante un acto de fin de año, en medio de operaciones encubiertas de Estados Unidos en la región.

Expertos en seguridad regional advierten que el bombardeo podría escalar el conflicto en el Catatumbo, donde el ELN y otros grupos armados controlan minas de oro y cultivos de coca. Organizaciones humanitarias reportan desplazamientos masivos en la zona desde noviembre de 2025. Mientras tanto, Venezuela niega invasiones y atribuye la explosión en Maracaibo a fallas eléctricas, contradiciendo la versión de Petro.