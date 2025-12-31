El legado de Francisco, récord de guerras y clima extremo: los hitos internacionales del 2025

El mundo despide este miércoles el 2025 con una sensación compartida de agotamiento a partir de guerras a gran escala que no encontraron salida definitiva —Ucrania, Gaza, Sudán—, una crisis climática cada vez más visible y un orden internacional en creciente tensión, marcado por liderazgos confrontativos —con el "G2" protagonizado por Donald Trump y Xi Jinping— y una diplomacia global debilitada.

En ese escenario convulso, la figura del papa Francisco —fallecido el 21 abril a los 88 años— funcionó hasta el final como una referencia moral incómoda para las potencias y como una voz persistente en defensa de la paz, el ambiente y las víctimas invisibles del sistema global. "Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Hay guerras por todos lados, desde 1914 nunca se dejó de pelear. Estamos en un ciclo de guerra", señaló Francisco en 2023, en una entrevista con PERFIL.

El presagio de Francisco se cumplió este 2025, un año que quedará registrado como el más conflictivo desde la Segunda Guerra Mundial y uno de los más cálidos jamás registrados, según informes internacionales citados por AFP. Olas de calor extremo avivaron incendios forestales en el sur de Argentina —causando estragos en El Bolsón y otras localidades de Río Negro—, el sur de Europa y Australia.

También hubo sequías severas en África y lluvias devastadoras en el sudeste asiático. Los eventos climáticos extremos dejaron millones de desplazados y reforzaron las advertencias científicas sobre el agotamiento de los márgenes de adaptación del planeta, mientras los compromisos ambientales internacionales (enmarcados en el Acuerdo de París) no solo continuaron sin traducirse en políticas concretas sino que mermaron a partir del repliegue de actores clave, entre ellos la Argentina de Javier Milei.

La muerte del papa Francisco sacudió al mundo en abril de 2025

Escalada bélica en Medio Oriente, Europa, África... y el Caribe

En paralelo, el mapa de los conflictos armados siguió expandiéndose. De acuerdo con el reconocido think tank australiano Instituto por la Economía y la Paz, el mundo cerró el año con 56 conflictos activos y 93 países involucrados directa o indirectamente, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial.

La guerra en Ucrania entró en su cuarto año sin una resolución a la vista a pesar de los "esfuerzos" de Donald Trump, el intermediador entre Vladimir Putin y Ucrania bajo la sombra de la Unión Europea. El frente se mantuvo mayormente estancado, pero con combates intensos en el sureste del país, un enorme desgaste humano y una crisis de reemplazo de tropas para Kiev, mientras Moscú conservó el control de aproximadamente el 18,5% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea y parte del Donbás. Las cifras de víctimas civiles continuaron subestimándose y el desplazamiento forzado se consolidó como el mayor en Europa desde 1945.

Guerra en Ucrania

En Medio Oriente, la guerra de Israel en Gaza siguió siendo uno de los focos más críticos del sistema internacional. Tras meses de ofensiva israelí, la Franja quedó prácticamente devastada: infraestructura civil colapsada, hospitales fuera de servicio, una población mayoritariamente desplazada y una hambruna generalizada. Organismos internacionales estimaron que más de 70.000 palestinos murieron como consecuencia directa de la guerra, mientras se agravaba una crisis humanitaria sin precedentes.

Por su parte, la Corte Penal Internacional logró que la Asamblea General de la ONU aprobara por mayoría las órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo palestino, incluido el genocidio. La novedad fue que Argentina, un país históricamente equidistante del conflicto israelí-palestino, votó en contra, en función del alineamiento total del Gobierno libertario con Estados Unidos e Israel.

Franja de Gaza

Hacia el final de 2025, la mediación de Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump contribuyó a destrabar un frágil alto el fuego entre Israel y Hamas, que permitió una reducción parcial de las hostilidades mientras que en los territorios palestinos ocupados se siguieron reportando casos de ejecuciones ilegales. Ocurrió además luego de que el conflicto en la región más caliente del mundo escalara con riesgo nuclear a partir de la guerra abierta entre Israel e Irán tras el ataque israelí en Teherán.

Sin embargo, el acuerdo de Trump no resolvió el trasfondo político del conflicto ni la emergencia humanitaria estructural de la Franja, que siguió bajo severas restricciones al ingreso de alimentos, medicamentos y combustible. El bloqueo también saboteó uno de los últimos deseos del papa Francisco: que el Papamóvil, reconvertido en un hospital móvil, fuese destinado a Gaza.

Sudán, en tanto, se consolidó como la guerra olvidada del año a pesar de tener los peores indicadores. El enfrentamiento entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido dejó decenas de miles de muertos, más de 12 millones de desplazados y la peor crisis alimentaria del mundo. La hambruna declarada en algunos campamentos y el bloqueo de la ayuda humanitaria expusieron los límites del sistema multilateral para proteger a la población civil.

A estos escenarios se sumaron la inestabilidad crónica en Siria, Yemen y Myanmar, y la peligrosa escalada entre India y Pakistán tras un atentado en la región de Cachemira que reavivó el temor a un conflicto entre potencias nucleares.

Trump y un orden global en tensión

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero marcó otro de los hitos del año. Su ofensiva arancelaria inicial, enmarcada en los anuncios del Liberation Day de abril, sacudió a los mercados internacionales y profundizó la fragmentación económica global. La escalada con China, que no dio el brazo a torcer ante la imposición de aranceles, agravó la situación. En Medio Oriente, Estados Unidos mantuvo un rol central tanto en la presión diplomática para evitar una escalada regional mayor como en las operaciones contra los rebeldes hutíes en Yemen, en nombre de la seguridad de la navegación en el mar Rojo.

Mientras tanto, Washington dictó a América Latina como su prioridad geopolítica y aumentó además su presencia militar en el Caribe, endureció su política hacia Venezuela y reconfiguró su relación con los organismos multilaterales que datan de la posguerra, incluidos recortes en asistencia humanitaria. El rol de la ONU, en tanto, quedó bajo escrutinio según líderes como Trump, Milei y hasta el director de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, que se convirtió en una figura central por su trabajo en Zaporiyia y en Irán.

"Estados Unidos aporta el 22% del presupuesto. ¿Por qué no va a tener derecho a preguntar en qué se gasta?", planteó Grossi en sintonía con el timing político global, en su presentación oficial como candidato a secretario general de la ONU.

Los presidentes de EE.UU, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, dos protagonistas de 2025

El año más letal para el periodismo

La violencia global tuvo también un impacto directo sobre la libertad de prensa. Según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) relevados por PERFIL, en 2025 fueron asesinados 126 periodistas y trabajadores de medios en el mundo en relación con su labor informativa, una cifra que iguala el máximo histórico registrado en 2024.

La mayoría de las muertes se concentró en pocos países atravesados por conflictos armados o altos niveles de violencia estructural. El CPJ reportó que Israel —incluida la Franja de Gaza— concentró 86 periodistas asesinados durante el año. Le siguieron Sudán (9), México (6), Ucrania (4) y Filipinas (3). Otros asesinatos se registraron en países como Irak, India y Pakistán, aunque sin desglose detallado.

El organismo advirtió que muchos de estos crímenes ocurrieron en contextos de guerra, colapso institucional e impunidad, y alertó sobre el creciente riesgo para quienes cubren conflictos armados, corrupción y crimen organizado en un mundo cada vez más hostil al periodismo independiente.

El asesinato de Anas Al Sharif, conocido como "la voz de Gaza", provocó indignación mundial

El legado de Francisco hacia el 2026

El mundo entra en un nuevo año sin haber resuelto los conflictos que arrastra. Y con una advertencia que Francisco repitió hasta el final como un testamento político y moral: "La guerra es absurda. Desarmemos la Tierra".

En ese contexto, la muerte del papa Francisco en abril cerró una etapa. El pontífice argentino, convertido en líder interreligioso y referente global, dejó como legado una crítica frontal al militarismo, al extractivismo y a la indiferencia frente al sufrimiento humano. Desde Ucrania hasta Gaza, desde Sudán hasta el Congo, su agenda internacional estuvo atravesada por la defensa de los olvidados y por una advertencia constante: sin paz, justicia social y cuidado ambiental, no hay futuro posible.

