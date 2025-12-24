De Francisco a León XIV: el libro que revela en detalle un cónclave histórico

En el panorama editorial de 2025, El último Cónclave: La sorpresa final de Francisco: la elección del papa León XIV llegó como una obra clave para entender las dinámicas internas del Vaticano durante uno de sus momentos más críticos.

Escrito por los periodistas Gerard O’Connell y Elisabetta Piqué, el libro se presenta como una crónica periodística detallada, estructurada en forma de diario, que documenta los eventos que rodearon la muerte del papa Francisco el 21 de abril de 2025 y la subsiguiente elección de su sucesor, el cardenal Robert Francis Prevost, quien asumió el nombre de León XIV el 8 de mayo del mismo año.

Publicado por Arpa Editores, este texto combina acceso privilegiado a fuentes vaticanas con un enfoque que resalta tanto las maniobras políticas como los aspectos humanos de la transición papal.

Gerard O’Connell, corresponsal en el Vaticano para la revista jesuita estadounidense America Magazine, es un experto en el tema y cuenta con décadas de experiencia en las que le tocó cubrir tres cónclaves.

Su esposa y coautora, Elisabetta Piqué, nacida en Italia y con una carrera marcada por coberturas de conflictos internacionales como los de Oriente Medio, Afganistán e Irak, añade una lectura global y una comprensión sobre el contexto.

La pareja mantuvo una amistad personal de más de dos décadas con Jorge Bergoglio, el papa Francisco, lo que les permitió un acceso excepcional a detalles íntimos y a conversaciones off the record con cardenales y fuentes internas.

De la muerte de Francisco a los primeros días de León XIV

El libro comienza con el anuncio de la muerte de Francisco tras un derrame cerebral a los 85 años. Los autores describen los preparativos para el funeral, donde se destacan gestos simbólicos como la inclusión migrantes y personas sin hogar en lugares de honor, reflejando el legado de un papa que priorizó a los "descartados" de la sociedad.



En este acercamiento se captura la conmoción global y el duelo colectivo, con anécdotas que humanizan a Francisco, como recuerdos de almuerzos informales en la residencia Santa Marta donde compartía comidas sencillas y charlas sobre música clásica.

Pero el núcleo llega a la hora del cónclave, convocado el 7 de mayo de 2025, con 133 cardenales de 70 países, marcándolo como el más diverso en la historia de la Iglesia.

O’Connell y Piqué revelan detalles sobre las votaciones, como la fumata negra inicial y la distribución de votos: el cardenal húngaro Péter Erdö lideró con apoyo conservador, seguido por Prevost, el italiano Pietro Parolin y el francés Jean-Marc Noël Aveline.

Incluso cuentan que un cardenal italiano criticó abiertamente a Francisco durante las congregaciones generales por alterar tradiciones eclesiales, detallan que hubo errores logísticos como votos duplicados y el secreto llevado al extremo de prohibir las visitas solitarias al baño. También advierten cómo la prensa italiana intentó promover a Parolin y las razones detrás del triunfo de Prevost.

El libro cierra con los inicios de León XIV, enfatizando su compromiso con la sinodalidad, la misericordia y la paz global, simbolizado en su primer mensaje: "¡Nunca más la guerra!".

El último Cónclave aborda temas clave como la polarización dentro de la Iglesia, con tensiones entre facciones conservadoras y progresistas, y la influencia de regiones emergentes como América Latina, Asia y África en las decisiones vaticanas.

El texto fusiona el thriller político con el periodismo de investigación, revelando cómo las decisiones papales se toman en un equilibrio entre espiritualidad y poder terrenal.

cp

