El Vaticano confirmó que el empresario argentino Enrique Shaw será proclamado beato por el papa León XIV, tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. En un caso considerado inexplicable para la ciencia, se le adjudica la curación de un niño de seis años que había sido golpeado en la nuca por un caballo.

Su canonización comenzó en 2001 en el arzobispado de Buenos Aires con un estudio riguroso de su vida en base a testimonios y escritos. En abril 2021, el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, que convertía al argentino en “venerable”.

El gobierno nacional creó una Comisión Nacional de Ética para temas de salud

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un beato es, en la Iglesia Católica, una persona fallecida reconocida oficialmente por el Papa como digna de veneración pública (limitada) por haber alcanzado la bienaventuranza celestial, siendo un paso previo a la santidad, mientras que también puede referirse a alguien muy devoto (a veces de forma despectiva) o a antiguos manuscritos medievales sobre el Apocalipsis.

Quién era Enrique Shaw

Hijo de una familia rica, Shaw nació el 26 de febrero de 1921 en París. Tras estudiar en el colegio La Salle de Buenos Aires ingresó a la Escuela de Oficinas de la Armada, donde se recibió con uno de los mejores promedios y se convirtió en el oficial más joven de la Marina.

En su vida civil, fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), siendo el primer presidente de la fundación. En este sentido, se convirtió en uno de los promotores de la naciente Universidad Católica Argentina.

Más tarde se unió a la Acción Católica y al Movimiento Familiar Cristiano, y bajo el impulso de los obispos argentinos, junto a otros empresarios, organizó ayuda a la Europa de la posguerra. Finalmente, tras una larga carrera en la vida cristiana, falleció en agosto de 1962, a sus 41 años.

San Modesto, el obispo que sostuvo la fe cristiana en tiempos de persecución

El empresario argentino fue una figura muy admirada por Francisco, quien en varias ocasiones lo nombró como ejemplo. “Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Shaw que era rico, pero era santo”, señaló el Pontífice en una entrevista.

El milagro que se le atribuye

Para avanzar en su beatificación, se aprobó el decreto que reconoce la presunta curación milagrosa del niño Matías, atribuida a la intercesión de Enrique Shaw. El 21 de junio de 2015, cuando tenía cinco años, el menor recibió una patada en la nuca de un caballo en una finca cercana a Buenos Aires.

Fue trasladado inconsciente a la ciudad de Suipacha, aunque la gravedad del cuadro impidió que recibiera un tratamiento adecuado en ese momento. Ante la situación crítica, el padre de Matías recurrió a Enrique Shaw y pidió a familiares y conocidos que hicieran lo mismo. La mejoría del niño fue constatada por médicos en 2016 y 2018, pese a la persistencia inicial de leves déficits neurológicos.

En 2019, ya recuperado, el paciente fue evaluado por dos peritos, quienes determinaron que se encontraba en buen estado de salud, sin secuelas neurológicas relevantes. En la actualidad, lleva una vida normal, practica deportes y tiene un buen desempeño escolar, según informó el Dicasterio para la Causa de los Santos.

BGD/ff