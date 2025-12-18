En este 18 de diciembre de 2025, el Día Internacional del Migrante se celebra en un contexto de transformación profunda. Según los últimos informes de la OIM y la OCDE publicados este año, la población migrante global ha superado los 300 millones de personas, impulsada por una combinación de crisis climáticas, inestabilidad geopolítica y, sobre todo, una competencia feroz por el talento tecnológico.

Ahora, detallamos los destinos que están definiendo el flujo migratorio, basándonos en las tasas de migración neta y el crecimiento de sus poblaciones extranjeras:

Estados Unidos, el epicentro inamovible

En Estados Unidos, con una población nacida en el extranjero que supera los 52 millones de personas, sigue siendo el destino número uno a nivel mundial.

Nueva York

Su mercado laboral diversificado atrae tanto a profesionales de tecnología y salud como a trabajadores agrícolas y de servicios. A pesar de los debates legislativos sobre inmigración, su capacidad de absorción económica y la posibilidad de acceder a educación y beneficios sociales siguen siendo factores decisivos.

Alemania, el motor de Europa

El país se consolida como el segundo destino preferido, especialmente para ciudadanos de la Unión Europea y refugiados de zonas en conflicto. Su sistema de formación profesional dual y la demanda creciente de mano de obra debido al envejecimiento poblacional hacen del país un destino estratégico para quienes buscan estabilidad y oportunidades a largo plazo.

Canadá, el modelo de "puntos" bajo presión

El sistema de Express Entry sigue consolidando al país como un destino predilecto para profesionales calificados y familias, aunque el enfoque migratorio se ha desplazado hacia la descentralización, incentivando a los migrantes a establecerse en provincias menos pobladas para aliviar la crisis de vivienda en Toronto y Vancouver, a la vez que se impulsa el desarrollo económico regional y la integración laboral.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Estos dos gigantes del Golfo operan bajo una dinámica única: en 2025, países como Emiratos Árabes Unidos mantienen una población donde casi el 90 % son extranjeros.

Su motor son las 'Giga-ciudades', proyectos urbanos de gran escala que incluyen Dubái y Abu Dabi, y la transición hacia economías post-petróleo que demandan desde obreros de construcción hasta expertos en inteligencia artificial, tecnología financiera, energía renovable y servicios corporativos. Además, políticas fiscales favorables, salarios competitivos y un entorno internacional atractivo consolidan a la región como un imán global para migrantes de Asia, Europa y América.

España, el refugio de Iberoamérica y el sur de Europa

España ha registrado uno de los crecimientos más rápidos de población migrante en la última década, pasando de un 2 % en los años 90 a más del 18 % en 2025.

Sigue siendo el principal puente para los latinoamericanos que buscan oportunidades en Europa y, al mismo tiempo, se ha consolidado como un nodo creciente para nómadas digitales europeos atraídos por la calidad de vida, el idioma, la conectividad y políticas de residencia flexibles. Ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia combinan sectores económicos dinámicos, cultura y turismo.

Australia, el imán del Pacífico

En el lanzamiento de su nueva 'Visa Nacional de Innovación' a finales de 2024, Australia ha escalado posiciones como destino migratorio en 2025. Actualmente, el 30 % de su población es inmigrante, una de las proporciones más altas entre las economías de la OCDE. La visa busca atraer profesionales altamente calificados en tecnología, investigación científica, salud y energías renovables, ofreciendo beneficios como residencia temporal con posibilidad de permanencia y acceso a programas.

Australia

Además, Melbourne y Brisbane destacan por su alta calidad de vida, estabilidad económica y servicios públicos de excelencia, factores que refuerzan la atracción.

Reino Unido, reconfiguración Post-Brexit

El país ha estabilizado sus flujos migratorios en 2025 enfocándose en el sector salud (NHS) y la educación superior. Aunque las políticas de visados se han encarecido, la demanda por talento global en Londres sigue siendo un pilar económico.

Suiza, el líder en "Share" Migratorio

En términos de porcentaje, Suiza encabeza a los países desarrollados con un 31,1 % de población extranjera en 2025. Su estabilidad económica, sistema financiero sólido y altos salarios atraen a la élite profesional de la Unión Europea y del resto del mundo, especialmente en sectores como banca, tecnología, ingeniería y salud.

Además, la calidad de vida, la seguridad, el acceso a educación de alto nivel y servicios públicos eficientes refuerzan su atractivo, convirtiendo al país en un destino preferido tanto para trabajadores calificados como para emprendedores internacionales.

Francia, el foco en la "Tech Visa"

Francia ha reforzado en 2025 su estrategia para atraer fundadores de startups e inversores a través de la simplificación de procesos migratorios para perfiles tecnológicos, manteniendo a la vez sus flujos tradicionales de África y Medio Oriente.

Turquía y Colombia, países de acogida de refugiados

Es imposible ignorar a los países que, por necesidad y solidaridad, albergan a las mayores poblaciones desplazadas. En 2025, Turquía, principalmente con refugiados sirios, y Colombia, con migrantes venezolanos, figuran en el top 10 mundial por volumen de personas en busca de protección internacional. Estos países enfrentan enormes desafíos en términos de vivienda, educación, salud y empleo, al mismo tiempo que desarrollan políticas de integración y cooperación internacional.