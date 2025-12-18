El Día Internacional del Migrante, establecido el 18 de diciembre, es una jornada fundamental para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca reconocer la resiliencia y los aportes al desarrollo global y la diversidad cultural.

La fecha fue proclamada por la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre de 2000

La proclamación de una jornada global de conciencia

El origen de esta efemérides se remonta al 4 de diciembre de 2000, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 55/93, proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. Esta decisión surgió como respuesta al creciente flujo de personas que se desplazaban a través de las fronteras y a la necesidad imperante de asegurar la protección efectiva de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La fecha elegida no fue casual, ya que conmemoraba el aniversario de la adopción, diez años antes (18 de diciembre de 1990), de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

A lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha sido una manifestación de la determinación individual por superar la adversidad y buscar una existencia mejor, siendo una fuerza definitoria de las sociedades. Sin embargo, la globalización y los avances en el transporte y las comunicaciones del siglo XX y XXI incrementaron drásticamente este fenómeno, creando tanto oportunidades como desafíos para las naciones de origen y destino. Ante la urgencia y complejidad de los movimientos migratorios, la ONU buscó establecer un faro de cooperación internacional y acción colectiva.

Un Cambio de Paradigma en el Reconocimiento de Derechos

La Convención de 1990 y, posteriormente, la proclamación del Día Internacional del Migrante, representaron un punto de inflexión en la manera en que la comunidad global abordaba la movilidad humana. Estos instrumentos enfatizaron que la migración está intrínsecamente ligada a los derechos humanos, convirtiéndola en una prioridad política de interés mundial. El objetivo central de la normativa internacional es claro: proteger a los trabajadores migratorios y sus familias de condiciones de vida y de trabajo inhumanas, abusos y tratos degradantes, y garantizar sus derechos a la igualdad.

La transformación del significado de este día se ha enfocado en pasar de una simple conmemoración a una plataforma activa para la sensibilización y el cambio de políticas. Inicialmente centrado en la protección legal, el Día del Migrante ha evolucionado para destacar el vínculo crucial entre migración y desarrollo sostenible. En la actualidad, se reconoce que la movilidad humana impulsa el crecimiento económico, enriquece a las sociedades con diversidad cultural.

A nivel internacional, la conmemoración es impulsada principalmente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un organismo relacionado con la ONU. Cada 18 de diciembre, la OIM y los Estados Miembros organizan eventos y campañas de comunicación para difundir información sobre las contribuciones de los migrantes y promover políticas que aseguren una migración segura, ordenada y digna. Estas actividades buscan desafiar la discriminación estructural y el racismo, y resaltar la necesidad de sistemas migratorios más justos e inclusivos.

Las celebraciones también incluyen la promoción de compromisos clave como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018. Este acuerdo no vinculante, aunque no ha sido ratificado por todos los países, sirve como marco de cooperación para maximizar los beneficios de la migración y abordar sus riesgos. En este contexto, la UNESCO y otras agencias de la ONU promueven el acceso a la educación de calidad para los migrantes y el reconocimiento de sus títulos y capacidades, acciones esenciales para su inclusión plena en las sociedades de acogida.

Aunque la efemérides tiene un foco internacional, en Argentina existe una jornada de conmemoración propia. El 4 de septiembre se celebra el Día Nacional de las Personas Migrantes, en honor a una disposición del Primer Triunvirato de 1812 que ofrecía protección a individuos de todas las naciones que desearan habitar el suelo argentino. Esta distinción subraya la tradición histórica de Argentina como un país de inmigración, aunque la fecha internacional del 18 de diciembre complementa esta mirada, enmarcando la realidad migratoria del país en la agenda global de derechos humanos.