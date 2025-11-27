La jornada del 27 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Trabajador Previsional, una efeméride que reconoce a los profesionales que sostienen el sistema de seguridad social, que se equipara a un feriado para el sector, conmemora un hito histórico que redefinió la previsión social en el país y garantiza un día de descanso y reconocimiento para miles.

Su origen se remonta al año 1943: el 27 de noviembre, el entonces coronel Juan Domingo Perón asumió la titularidad de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, que marcó un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero y la seguridad social en el país, consolidando ideológicamente a la previsión social como un sistema público, solidario y de reparto, tutelado y garantizado por el Estado.

Así fue la creación de la Secretaría, un acontecimiento fundamental que sentó las bases para el desarrollo de una legislación laboral y previsional más sólida y protectora.

Desde este organismo, se impulsaron medidas que mejoraron sustancialmente la vida de los trabajadores, como la regulación de las jornadas laborales, el establecimiento del aguinaldo, las vacaciones pagas y la posterior Declaración de los Derechos del Trabajador.

Consolidación y conmemoración de un sistema público

La aprobación del Día del Trabajador Previsional en Argentina se dio mucho después de su hito fundacional en 1943. A través de una histórica y esperada sanción, la fecha fue establecida oficialmente a través de la Ley 26.533, sancionada por el Congreso de la Nación el 28 de octubre de 2006 y promulgada el 12 de noviembre del mismo año.

A través de su artículo primero, la ley declaró el 27 de noviembre como el Día del Trabajador Previsional Argentino. Este reconocimiento legislativo buscó destacar la importancia de los profesionales que, con su labor en la gestión y administración, aseguran que los derechos de la seguridad social lleguen efectivamente a sus beneficiarios, cubriendo etapas vitales.

De manera oficial, la normativa nacional dispuso que la fecha sea equiparada a un día feriado. Esta disposición aplica específicamente a todos los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Social, que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y otros organismos públicos que cumplen funciones previsionales.

La celebración de este día implica el cierre de las Unidades de Atención Integral (UDAI) y otras oficinas de atención al público de los entes previsionales. De esta manera, se concede

el día de descanso a los empleados como un reconocimiento tangible a la dedicación y el compromiso que requieren las tareas vinculadas a garantizar la cobertura social.

A nivel de organismos, la jornada se traduce en actos internos y comunicados oficiales. Estas instancias no solo sirven para conmemorar el aniversario de la asunción de Perón al frente de la Secretaría en 1943, sino también para reflexionar sobre los desafíos constantes que presenta el sistema previsional y la necesidad de mantener su naturaleza pública, solidaria y de reparto para garantizar un futuro digno para todos los argentinos.

Asueto en organismos previsionales: quiénes gozan del día libre

La instauración formal de esta jornada de reconocimiento fue sancionada por el Congreso de la Nación a través de la Ley 26.533, promulgada el 12 de noviembre de 2006. Así, el propósito de la ley fue doble: declarar el 27 de noviembre como el Día del Trabajador Previsional Argentino y, consecuentemente, reconocer la labor de quienes trabajan en este sector.

Al mismo tiempo, el artículo 2º de la Ley 26.533 es clave, ya que equipara la fecha a un día feriado a sus efectos, pero solo para los trabajadores de la órbita previsional estatal. Esto significa que el asueto laboral no es general, sino sectorial, y rige únicamente para ciertos organismos públicos que administran el sistema de seguridad social.

Detalladamente, quienes no prestan servicio el 27 de noviembre son los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto incluye a todo el personal de sus Unidades de Atención Integral (UDAI) y oficinas distribuidas a lo largo del país, que cierran sus puertas al público para la jornada de conmemoración.

La gracia del asueto también se extiende a todos los empleados de la Secretaría de Seguridad Social, que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, así como a otros organismos públicos nacionales, provinciales o municipales que cumplan funciones previsionales, incluyendo diversas Cajas Previsionales provinciales.

Además, la conmemoración, más allá del descanso, implica para los organismos previsionales un momento de reafirmación de los principios de solidaridad y reparto del sistema. Si bien las oficinas de atención al público cierran, la ANSES mantiene los pagos de las prestaciones sociales, asegurando que las jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes se acrediten en las cuentas bancarias de los beneficiarios.