Javier Milei busca contagiar mística: recibió a los nuevos ministros con saludos, sonrisas y bailecitos

Javier Milei abrió la mañana en la Casa Rosada con un mensaje que ya es marca registrada: gestualidad expansiva, abrazos para la foto y los polémicos bailecitos que el Presidente usa como señal de optimismo interno. La postal fue cuidadosamente producida: uno a uno, Milei intentaba transmitir entusiasmo y mística a un equipo que se reacomodará en los próximos días.



Diego Santilli se sumó a los saltitos de Luis Petri al saludar al presidente. La escena fue grabada y difundida por el propio Gobierno, repitiendo el formato de bienvenida que busca ordenar emocionalmente al gabinete y marcar unidad política.

A la reunión de Gabinete se sumó Carlos Presti, designado para Defensa, quien volvió a llamar la atención: entró vestido de militar, reafirmando que “no dejará de serlo” aun como funcionario civil. A su lado, Alejandra Monteoliva completó el cuadro del recambio: Seguridad y Defensa mostrando línea dura del Gobierno.

Una reunión de gabinete con asistencia perfecta

Tras la bienvenida, Milei encabezó una reunión de gabinete en la que la consigna fue orden y disciplina. Estuvieron todos: Karina Milei, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger, Luis “Toto” Caputo, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Petobello, Mariano Cúneo Libarona, Pablo Quirno, Santiago Bausili, Martín Menem, Santiago Caputo y María Irázabal, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, Luis Petri.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La foto que buscaba la Rosada: equipo completo, sin fisuras y alineado detrás de un mensaje presidencial que mezcla entusiasmo con advertencia.

Javier Milei puso la camiseta de Estudiantes sobre el sillón de Rivadavia: nuevo golpe al "Chiqui" Tapia

Los ojos de Karina: Adorni como auditor permanente

Si el Presidente puso la mística, Karina Milei volvió a poner el control. La hermana presidencial sigue profundizando su método: supervisión permanente de cada ministerio a través de Manuel Adorni. El ex vocero estará metido en lo que pase en cada uno de los ministerios y reporta directamente a Karina. Cada movimiento, cada conflicto interno y cada filtración llegan a su escritorio.

Hoy volvió a quedar claro: Adorni no solo comunica, sino que escucha, evalúa y corrige. Es la mirada de Karina dentro del gabinete.

Consejo de Mayo: el primero y último que presidirá Adorni

Tras el gabinete llegó el turno del Consejo de Mayo, también con asistencia perfecta. Pero con una particularidad: fue el primer y último encuentro presidido por Adorni.

Allí estuvieron Alfredo Cornejo, Gerardo Martínez, Carolina Losada, Cristian Ritondo y el propio Sturzenegger, entre otros.

El Gobierno volvió a manifestar su molestia por las filtraciones de las últimas semanas. Sin nombres propios, pero con una advertencia clara: el orden interno ya no se discute.

AG/fl