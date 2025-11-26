En América del Sur, los presidentes acumulan más imagen negativa que positiva. La única excepción actual es Rodrigo Paz Pereira, el flamante presidente de Bolivia, quien asumió su mandato el 8 de noviembre, y conserva hoy un 51,7% de imagen positiva. Así lo afirma un estudio de la consultora de opinión pública CB.

Lo sigue en el ranking de presidentes con mejor imagen del subcontinente Luiz Inácio "Lula" da Silva, de Brasil, quien en su tercer mandato tiene casi un empate técnico entre su imagen positiva, de 45,8%, y la negativa, de 45,3%.

En el tercer lugar del podio cae -a causa de la llegada de Paz- el presidente argentino, Javier Milei. Aunque su imagen positiva sigue siendo alta, de 47,2%, es superada por la negativa, de 50,3%.

Los presidentes sudamericanos con peor imagen

En la otra punta del ranking se encuentra Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, con un 75,3% de imagen negativa y apenas un 21,4% de aprobación en su país.

Lo sigue Gustavo Petro, de Colombia, con el 59,8% de imagen negativa. Su imagen positiva va en descenso: está en el 36,7%. En Ecuador, un 56,9% de los ciudadanos encuestados reprueban la gestión de Daniel Noboa, mientras que un 40,8% lo evalúa positivamente.

Los presidentes con mayores cambios en su imagen: Jerí y Boric

El estudio también refleja la variación en la imagen pública de los presidentes. El jefe de Estado que más aumentó su imagen positiva fue José Jerí, de Perú, quien subió de octubre a noviembre 2,9 puntos porcentuales en su imagen positiva; de todas maneras, es la segunda peor en el subcontinente, con apenas 32,5%.

En el otro extremo, el mandatario que perdió mayor aprobación de su ciudadanía fue Gabriel Boric, de Chile. Su imagen positiva bajó 3%, y está hoy en un 40,4%.

La encuesta de CB Consultora se realizó del 11 al 16 de noviembre sobre una población total de 11548 encuestados mayores de 18 años, en Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, estratificados por género, nivel socioeconómico, edad y localización. Presenta un índice de confianza del 95%, y un margen de error del 2 al 3%.

