Tras la polémica desatada luego de que los jugadores de Estudiantes de La Plata hicieron de espaldas el pasillo de honor a Rosario Central, después de que la Asociación del Fútbol Argentino​ (AFA) consagrara campeón anual de La Liga al club rosarino, Javier Milei volvió a agudizar tensión y fue otra vez con una camiseta de el "Pincha".

El presidente libertario se mostró este martes con la camiseta de Estudiantes colocada sobre el sillón de Rivadavia en su despacho de la Casa Rosada. La camiseta sale de fondo en las fotos de la reunión que mantuvo con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es la segunda oportunidad en la que el mandatario se involucra en esta polémica. El lunes también había compartido una foto con una camiseta de Estudiantes de La Plata.

En otra señal de apoyo al club presidido por Sebastián Verón, el presidente también avaló la publicación realizada en redes sociales por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con respecto a la presunta incidencia del titular de la AFA en los arbitrajes a favor de Barracas Central.

"Cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas", sostuvo el funcionario con respecto a la llegada del "Chiqui" Tapia a la entidad y compartió un gráfico donde se ven los fallos arbitrales que respaldarían su postura.

Frente abierto contra la AFA: Milei exhibió una camiseta de Estudiantes en plena polémica con AFA

El presidente libertario compartió la publicación realizada por Sturzenegger e indicó que el trabajo realizado por el ministro "demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia".

La actitud de Milei está alineada con su rivalidad con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, la que se inició, en parte, desde que el Gobierno impulsa la transformación de los clubes argentinos a Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una figura rechazada por el dirigente del fútbol argentino, la mayoría de los clubes y muchos hinchas.

Estudiantes de La Plata y el pasillo de honor de espaldas

La polémica se desató luego de que, durante el fin de semana largo, el equipo de la capital bonaerense le diera la espalda a sus pares rosarinos antes del partido disputado el pasado domingo en el Gigante de Arroyito, en un acto de rebeldía contra de la disposición que indica que los campeones deben ser recibidos por un pasillo de honor.

En consecuencia por la decisión del equipo de La Plata, el Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente contra el club y los once jugadores involucrados que se realizó en base a un informe del árbitro del partido, Pablo Dóvalo, y le dio 48 horas a Estudiantes para realizar su descargo.

AS/LT