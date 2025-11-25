Estudiantes de La Plata se plantó ante la imposición de Liga Profesional y realizó el “pasillo de reconocimiento” de espaldas a Rosario Central, que celebraba un título creado en los últimos días.
El acto generó todo tipo de repercusiones y una batalla interna entre el club platense y la AFA. El juez Pablo Dóvalo informó a los futbolistas y se esperan sanciones, aunque sin demasiada claridad.
AFA abrió un expediente contra Estudiantes por el polémico pasillo y sus futbolistas se exponen a sanciones
El “espaldazo” llega para dar cuenta del delicado momento del Fútbol Argentino, donde la irregularidad está a flor de piel y las sospechas abundan. Desde AFA hubo fuertes cuestionamientos a Estudiantes, también apoyo por parte de hinchas de otros clubes.
Román Iucht y el equipo de Cueste lo que Cueste realizaron un detallado recorrido sobre toda la situación, analizando causas y consecuencias.
NZ/ff