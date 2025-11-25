martes 25 de noviembre de 2025
Cueste lo que Cueste

Estudiantes contra la AFA: un “espaldazo” a la imposición en el Fútbol Argentino

Los futbolistas de Estudiantes de La Plata fueron protagonistas de la foto deportiva del año en el Gigante de Arroyito. El “espaldazo” dio la vuelta al mundo mientras genera terremotos en nuestro fútbol.

Espaldazo de Estudiantes de La Plata a Rosario Central
Espaldazo de Estudiantes de La Plata a Rosario Central | Captura TV
Román Iucht
Román Iucht

Estudiantes de La Plata se plantó ante la imposición de Liga Profesional y realizó el “pasillo de reconocimientode espaldas a Rosario Central, que celebraba un título creado en los últimos días.

El acto generó todo tipo de repercusiones y una batalla interna entre el club platense y la AFA. El juez Pablo Dóvalo informó a los futbolistas y se esperan sanciones, aunque sin demasiada claridad.

AFA abrió un expediente contra Estudiantes por el polémico pasillo y sus futbolistas se exponen a sanciones

El “espaldazo” llega para dar cuenta del delicado momento del Fútbol Argentino, donde la irregularidad está a flor de piel y las sospechas abundan. Desde AFA hubo fuertes cuestionamientos a Estudiantes, también apoyo por parte de hinchas de otros clubes.

Román Iucht y el equipo de Cueste lo que Cueste realizaron un detallado recorrido sobre toda la situación, analizando causas y consecuencias.

NZ/ff

