Estudiantes de La Plata se plantó ante la imposición de Liga Profesional y realizó el “pasillo de reconocimiento” de espaldas a Rosario Central, que celebraba un título creado en los últimos días.

El acto generó todo tipo de repercusiones y una batalla interna entre el club platense y la AFA. El juez Pablo Dóvalo informó a los futbolistas y se esperan sanciones, aunque sin demasiada claridad.

AFA abrió un expediente contra Estudiantes por el polémico pasillo y sus futbolistas se exponen a sanciones

El “espaldazo” llega para dar cuenta del delicado momento del Fútbol Argentino, donde la irregularidad está a flor de piel y las sospechas abundan. Desde AFA hubo fuertes cuestionamientos a Estudiantes, también apoyo por parte de hinchas de otros clubes.

Román Iucht y el equipo de Cueste lo que Cueste realizaron un detallado recorrido sobre toda la situación, analizando causas y consecuencias.

