La entrevista de Jorge Fontevecchia con el Papa Francisco

"Hace exactamente 10 años, Jorge Mario Bergoglio se convertía en el Papa Francisco y en una de las personas más importantes y respetadas del mundo, no solamente por el lugar que ocupa, sino también por el mensaje que transmite cotidianamente desde la Plaza de San Pedro", afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), de este lunes 13 de marzo.

La historia de Jorge Mario Bergoglio

Para realizar un recorrido sobre quién es Bergoglio, el conductor complementó y explicó que "su nombre fue elegido por San Francisco de Asís, es el Papa número 266 de la Iglesia Católica, es el jefe de Estado y octavo soberano de la ciudad del Vaticano, el primer Papa Jesuita, proveniente del hemisferio sur, pontífice originario de América y no europeo desde el sirio Gregorio III que falleció en el año 741 después de Cristo".

Además, destacó alguna de sus cualidades y subrayó que: "Es conocido por su humildad, por su adhesión a la opción preferencial por los pobres, compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos. Su sencillez quedó en evidencia cuando eligió residir en la casa de Santa Marta, en un lugar de la residencia papal distinta al Palacio Apostólico Vaticano usado por sus antecesores desde 1903".

Dentro de las cuestiones positivas que tiene hasta el momento su mandato se encuentra la reforma de la cura romana en campos diversos como la economía y las finanzas, administración, tribunales eclesiásticos y el derecho canónico, las comunicaciones sociales, la santidad, el laicado y la familia.

De Cristina Kirchner a Horacio Rodríguez Larreta: una carta al papa Francisco "cerró" la grieta por sus diez años de papado

"Con ello, propugnó soluciones en temas complejos que incluyen transparencias en las finanzas vaticanas, la coherencia ante la misión evangelizadora y la actividad económica, la simplificación de la burocracia, la eficacia de la comunicación, nulidad matrimonial, la lucha contra la pedofilia y los abusos, la protección de menores y los migrantes", agregó Fontevecchia.

Para terminar de conocer su historia, nació en el barrio porteño de Flores el 17 de diciembre de 1936, es hijo de Mario José Bergoglio y María Regina Sivori.

Por otro lado, decide ser sacerdote en 1957 cuando ingresa en el seminario de Villa Devoto y posteriormente en el noviciado Compañía de Jesús para que, muchos años después y teniendo en cuenta la renuncia de Benedicto XVI, el cónclave lo elija como el nuevo Papa.

Papa Francisco: "Se puede dialogar muy bien con la economía, no se puede dialogar con las finanzas"

En una fecha importante para toda la Iglesia Católica y la Argentina, el conductor de Modo Fontevecchia tuvo la oportunidad de entrevistar al sumo pontífice, que charló de temas rutilantes y que son siempre controversiales.

"Cuando en Argentina se discutió el matrimonio de personas del mismo sexo, con nuestro grupo grande de obispos nos propusimos que 'para qué hacer eso cuando podía ser la unión civil, que no es solamente para personas del mismo sexo o de otro, sino que para ayudar'. La unión civil es una cuestión mucho más amplia. Es un contrato social que garantiza de alguna manera los derechos sociales, cierta estabilidad y no es el sacramento del matrimonio o al menos el hecho matrimonial, pero me fue mal en la votación interna de la conferencia episcopal, no le dimos una alternativa a los gobiernos y por eso salió la ley", aseveró Francisco en relación a la aprobación de la ley del Matrimonio Igualitario.

Siguiendo con el tema de la homosexualidad y su postura al respecto, exclamó: "En tres ocasiones hablé de la homosexualidad. Dos de las más importantes fue cuando a un papá y una mamá les dije que nunca echaran de la casa a un hijo homosexual, que lo acepten y elaboren eso en familia. Por otra parte, también hablé de la criminalización y lamentablemente hay 30 países aproximadamente que lleven a cabo esto. de esos 30 casi 10 tienen la pena de muerte. Es muy grave criminalizar la homosexualidad. Todos son hijos de Dios, cada uno lo busca y lo encuentra por el camino que puede. Él solamente aparta a los soberbios, los demás pecadores estamos en la fila".

El papa del "fin del mundo": secretos del cónclave que eligió a Francisco hace diez años

La Iglesia Católica siempre fue vinculada como muchos casos de abusos sexuales y pedofilia, algo a lo que no le escapó Bergoglio que dijo que "según diversas estadísticas de la ONU, Unicef, entre otros, alrededor de un 40% o 42% de los abusos son en la casa y en el barrio, los cuales siguen con la modalidad de tapar. Después pasa en los clubes, las escuelas, etc y al final la Iglesia Católica que es un 3%".

El mundo continúa evolucionando y él se instruye, pero también mantiene su postura ante las "colonizaciones ideológicas". "La ideología de género a mi juicio es la peor porque despotencializa las diferencias y te va llevando a que no las haya cuando la riqueza está en la contraposición de las diferencias que te hacen progresar. La ideología de género es nefasta, ésta simplifica, unifica y quita las divergencias", declaró el Papa.

Una cuestión que genera diversos debates es el concepto de populismo y jefe de Estado del Vaticano explicó que "el populismo es un líder, movimiento religioso o político que toma una verdad y la lleva hasta las últimas consecuencias políticas o religiosas. Me gusta distinguir al populismo del popularismo. Este último es la cultura de los pueblos con sus riquezas".

Su cambio de relación con el peronismo

"¿Se podría decir antiperonista?", consultó Fontevecchia, algo que generó la respuesta del entrevistado que no dudó y mencionó que "gorila, en el peor sentido de la palabra".

Qué piensa el Papa Francisco sobre la Iglesia, pobreza, guerra, homosexualidad y pederastia

También contó que "como obispo me tocó acompañar a la última hermana de Evita, que venía a confesarse conmigo. A se me licuó ese antiperonismo y pude dialogar bien con gente peronista. Lo importante del peronismo fue la elaboración de la doctrina social de la Iglesia que se alzó el arzobispo de Resistencia, Chaco, Monseñor de Carlo que tenía una gran relación con Juan Domingo Perón". A su vez, sostuvo que "el peronismo es un movimiento popular que tiene un largo camino y que convocó mucha gente con proyectos de justicia social".

Por su parte, también dio lugar para hablar sobre su relación con la Vicepresidenta a quien había cuestionado previo a ser nombrado como el nuevo Papa. "El vínculo con Cristina Kirchner se reconstruyó de manera formal cuando ella vino aquí. No es mala la relación, es educada", exclamó con firmeza el máximo representante de la Iglesia Católica.

Diez años del papa Francisco: desafíos y "cambios irreversibles" en la Iglesia católica

En el año 2022 se comenzó a especular con la chance de que pueda desistir de continuar con su papado y por eso respondió que "es una posibilidad la renuncia, aunque no es mi caso porque no siento eso, más aún ahora que Benedicto XVI reabrió el camino y parece lo más normal. Tiene que ver también con la longevidad o cambio de la duración de la vida. De igual forma, uno tiene que saber cuando ya no le dan las fuerzas":

