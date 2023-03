El Papa del "fin del mundo": secretos del cónclave que eligió a Francisco hace 10 años

Fue el 13 de marzo de 2013 cuando la fumata blanca se extendió por el cielo nocturno de la plaza San Pedro marcando el inicio de un hito: Jorge Mario Bergoglio, el primer jesuita argentino y latinoamericano designado para gobernar una iglesia con más de 1.200 millones de fieles en todo el mundo y tomó el nombre de Papa Francisco.

El cardenal Bergoglio ingresó a la Capilla Sixtina el 12 de marzo, sin saber que, en poco más de 24 horas, se transformaría en el nuevo papa. Antes de comenzar el cónclave, los rumores daban como favoritos al italiano Scola, al canadiense Ouellet y al brasileño Scherer como los posibles sucesores de Benedicto XVI, quien había renunciado al cargo.

Una vez que los cardenales juraron secreto y se acomodaron en sus bancas, el Maestro de Ceremonias Litúrgicas Pontificias se presentó frente al micrófono y dijo de manera inexpresiva: “Extra omnes”, que traducido del latín significaba “fuera todos” o “que no quede nadie”.

A partir de ese momento, quienes no participaban del cónclave salieron de la Capilla Sixtina. Luego se cerraron las puertas para dar comienzo al momento más esperado. En la plaza San Pedro miles de peregrinos de distintas partes del mundo se juntaban ansiosos esperando el tan ansiado humo blanco.

Antes del comienzo del cónclave, los cardenales prepararon la elección del pontífice con las llamadas congregaciones generales.

En la penúltima de estas reuniones, Bergoglio llamó la atención de muchos con una charla de tres minutos y medio que fue inspiradora, refrescante y visionaria. Sus palabras tuvieron un enorme impacto y, desde ese momento, muchos comenzaron a verlo como el nuevo Papa, aunque sin manifestarlo.

Puertas adentro 115 cardenales comenzaban la votación. De ese total, 68 habían participado del cónclave de 2005, en el que Bergoglio había quedado en segundo lugar. Sus colegas catalogaban al cardenal de Buenos Aires como un hombre profundamente espiritual, poco ambicioso y con una forma muy simple y sencilla de vivir.

Las demostraciones de cariño que profesaba a los pobres que visitaba en diferentes asentamientos y barrios carenciados despertaron la admiración e inclinaron el voto a su favor.



Primera votación

Dos horas más tarde, la primera votación sumó de impaciencia a los fieles en la plaza San Pedro. El humo que brotó de la chimenea era negro; señal que no hubo acuerdo entre los cardenales. Sin embargo, a pesar de la desilusión y el frío que azotaba la ciudad de Roma, varios peregrinos se quedaron esperando la primicia.

Puertas adentro, la primera votación indicaba que el cardenal Scola había conseguido 30 votos (muchos menos de los que se esperaban) y Bergoglio 26, una cantidad sorprendente para los rumores iniciales.



Kingmakers

Como la mayoría de los cardenales que participan del cónclave no se conocen bien, dependen de los "kingmakers" para obtener orientación con respecto a posibles candidatos.

Los "kingmakers" son cardenales que conocen a muchos (quizás a todos) los cardenales y en los que sus compañeros purpurados confían para que les den información fiable respecto a los candidatos.

Durante el cónclave de 2013 hubo varios cardenales que conocían a Jorge Mario Bergoglio y habían participado del realizado en 2005. Entre ellos Bagnasco (Italia), Maradiaga (Honduras), Murphy-O'Connor (Reino Unido), Gracias (India) , Monswengo (República Democrática del Congo), Turkson (Ghana) y Hummes (Brasil).



Segunda votación

La mañana del 13 de marzo, la lluvia se sumó a las inclemencias del tiempo. Paraguas y más peregrinos se van se amontonaban con el correr de las horas.

A las 11:38hs de Roma, la chimenea anunció otra desilusión. El humo negro, otra vez el humo negro, contagió de decepción a la multitud. Que, a pesar de todo, siguió esperando la fumata blanca y el anuncio de los altos clérigos.



"Habemos Papam: Franciscus"

Las horas pasaban. El reloj marcaba que faltaban pocos minutos para las 15 horas en la Argentina, mientras que la noche romana se apuraba en oscurecer la ciudad; cuando desde la chimenea de la capilla Sixtina se desprendió el humo blanco. Inconfundible.

Era la famosa fumata blanca, color logrado al agregar a la quema una pizca de clorato de potasio, lactosa y colofonia que convertía la impaciencia en una alegría generalizada.

Dentro de la Capilla, de los 115 cardenales oriundos de 51 países de los cinco continentes Bergoglio obtuvo 77 votos. Mientras que afuera una multitud permanecía en estado de ebullición. El frío pasaba al olvido, la lluvia transformaba la espera en epopeya y la paciencia de los fieles en emoción por conocer quién iba ser el nuevo máximo pontífice.

Finalmente, las cortinas moradas se corrieron. Las puertas se abrieron al compás de las campanadas. Eran las 15:06 hora argentina (19:06 de Roma) cuando el cardenal protodiácono Jean-Louis Tauran se asomó al balcón principal de la capilla Sixtina y tomó la palabra.

“Les anuncio un gran gozo…Habemus Papa”. Las palabras llenaron de celebración la plaza, los fieles se abrazaron y festejaron el ser testigos de un momento histórico. “El eminentísimo y reverendísimo señor, don Jorge Mario cardenal de la santa de la iglesia romana Bergoglio, que se ha impuesto el nombre de Francisco”, dijo Tauran.



El relato de Francisco

En una entrevista con diario PERFIL con motivo del décimo aniversario de su papado, Francisco habló de los pormenores de su elección y de la importancia que tuvo su amigo, el cardenal brasileño Cláudio Hummes (1934-2022) en el momento en que se llevaba a cabo el cónclave.

"Es una cosa extraña la dinámica del Cónclave, yo no me di cuenta porque a veces uno no sabe a quién votar, entonces le da el voto a éste que llamamos voto depósito, hasta que alguno de los taitas te adelantaba que había cuatro preferidos que podían ser dijo, cuatro. Pero entonces, ¿cuál de estos cuatro va a ser? Entonces voto a éste. Y cuando vi que crecían los votos, la primera, la segunda, la tercera que fue al mediodía, la primera fue a la noche del día anterior", relató.

Y agregó: "La segunda y la tercera fueron a la mañana, y dije: '¿Qué pasa aquí, demasiado depósito?' No me di cuenta. Y me di cuenta en el almuerzo recién, porque al salir del almuerzo viene un cardenal corriendo y me pregunta: '¿es verdad que a usted le sacaron un pulmón?', le respondo: 'No. Solamente el lóbulo superior derecho por quistes'. '¿Y cuándo fue eso?'. 'En el año 57'. Él respondió: '¡Estas maniobras de último momento!' Ahí me di cuenta. Pero igual dormí la siesta tranquilo, volví allá, y ahí, en la segunda a la tarde, fui elegido. Benedicto fue elegido en la primera de la tarde, yo en la segunda."

Consultado sobre qué sintió en el momento cúlmine del cónclave, Francisco respondió: "Rigidez". "Uno se defiende queriendo no sentir. Cuando en la anteúltima, la primera de la tarde, cuando la cosa era casi clara ya que iba a terminar mal (sic), se me acercó el cardenal Hummes detrás, y me dijo: "No te asustes, ha sido obra del Espíritu Santo". Un gran tipo el cardenal Hummes. Y cuando salí elegido, tuve los dos tercios, y siguieron los votos, se acercó Hummes y me dijo: "No te olvides de los pobres'. Y ahí vino el nombre Francisco. Hummes me acompañó con esos dos gestos".



"Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar un Papa casi al fin del mundo"

El miércoles 13 de marzo de 2013, a las 16:12 de la Argentina y detrás de una cruz enorme apareció Jorge Mario Bergoglio. El hombre nacido en el barrio de Flores, -hijo de inmigrantes piamonteses- de padre contador y empleado del ferrocarril y madre ama de casa, se asomó al balcón con la vestimenta blanca, inmaculada, impoluta. El nuevo Papa saludó a la multitud que lo esperaba en la Plaza San Pedro.

El reloj en la capital italiana marcaba 20:23 (16:23 en la Argentina) cuando el recientemente electo, Papa Francisco pronunció sus primeras palabras ante los fieles: “Buenas noches, ustedes saben que el deber del cónclave era elegir un obispo para Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar un Papa casi al fin del mundo, pero estamos aquí. Les agradezco el recibimiento de la comunidad diocesana de Roma a su obispo, gracias. Y, antes que nada, querría hacer una oración por nuestro obispo emérito, Benedicto XVI. Recemos juntos por él, para que el señor lo bendiga y la virgen lo custodie”, fueron sus primeras palabras desde balcón de la Capilla.

Junto a una plaza repleta, el recientemente electo Papa Francisco rezó el primer padre nuestro como máximo representante de la curia. Al finalizar, continuó su discurso: “Y ahora empezamos este camino, obispo y pueblo, este camino de la iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las iglesias. Un camino de hermandad, de amor y de confianza entre nosotros. Recemos siempre por nosotros. El uno por el otro. Recemos por todo el mundo porque haya una gran hermandad”.

“Y ahora quisiera dar la bendición, pero antes les pido un favor. Antes que el obispo bendiga al pueblo les pido a ustedes que recen al señor para que me bendiga a mí. Los rezos del pueblo pidiendo la bendición para su obispo. Hagamos en silencio este rezo de ustedes para mí”, concluyó Francisco. Los aplausos de los fieles presentes se transformaron en un sonido único, contundente, empático.

