Año Nuevo 2026: las imágenes de los primeros festejos alrededor del mundo

Mientras en la Argentina todavía restan horas para despedir el 2025, distintos países del mundo ya comenzaron a celebrar la llegada del Año Nuevo 2026. Como ocurre cada año, el cambio de calendario no se produce de manera simultánea: los 24 diferentes husos horarios hacen que la secuencia de festejos se extienda a lo largo de más de 24 horas.

El primer territorio en recibir el 2026 fue Kiritimati, también conocida como Isla de la Navidad, que forma parte de la República de Kiribati. Ubicada apenas al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, esta isla le dio la bienvenida al nuevo año a las 7 de la mañana, hora argentina, con un espectáculo de fuegos artificiales que marcó el inicio del recorrido del Año Nuevo por el mundo.

Una hora después, Nueva Zelanda se sumó a la celebración. En Auckland, miles de personas se reunieron en el paseo marítimo de la ciudad para presenciar el tradicional show de pirotecnia lanzado desde la Sky Tower, uno de los íconos de la ciudad. El espectáculo combinó fuegos artificiales y música para dar inicio de 2026.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Año Nuevo en Auckland

De romper platos a tirar muebles: los rituales más curiosos para recibir el Año Nuevo en distintos países del mundo

Ya entrada la madrugada en Oceanía, Sydney también recibió el Año Nuevo y confirmó su lugar como una de las ciudades con los festejos más impactantes del planeta. Las imágenes del show de fuegos artificiales sobre el puerto, con el Puente de la Bahía y la Ópera de fondo, volvieron a recorrer el mundo.

Año Nuevo en Sydney

Año Nuevo en Sydney

Este año, el evento incluyó un momento de homenaje. Antes del despliegue principal se realizó un minuto de silencio para recordar a las víctimas del tiroteo ocurrido el pasado 14 de diciembre en Bondi Beach y se proyectaron frases como "peace & unity" ("paz y unidad") en el Puente de la Bahía.

Año Nuevo en Sydney

En Asia, Japón y Corea del Sur se convirtieron en los primeros países en recibir el 2026. En Tokio, sin embargo, el tradicional evento de cuenta regresiva cerca de la concurrida estación de Shibuya fue cancelado por sexto año consecutivo debido a preocupaciones por la seguridad. Las autoridades decidieron suspender el festejo ante el temor de posibles avalanchas y otros riesgos relacionados a grandes concentraciones de personas.

En la capital japonesa, fieles y visitantes se reunieron en el templo Zojo-ji, un histórico centro de culto budista, para escuchar los 108 toques de campana que simbolizan la purificación de los errores y deseos negativos del año que termina.

Año Nuevo Chino 2026: qué animales del horóscopo chino tendrán más suerte

En Seúl, la escena se concentró en el pabellón Bosingak, donde se realizó la tradicional ceremonia de toque de campana para despedir el 2025 y dar inicio al nuevo año. A medida que se acercó la medianoche, la multitud realizó la cuenta regresiva desde 10 antes de que la campana sonara marcando el comienzo de 2026.

Además, la emblemática Torre Lotte de Seúl se iluminó con fuegos artificiales y miles de personas se reunieron en las calles para recibir juntas el inicio del nuevo año.

Año Nuevo en Seúl

A medida que avanzan las horas, las celebraciones continúan desplazándose hacia Europa, África y finalmente América. Este fenómeno está determinado por la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una frontera imaginaria que separa dos días consecutivos del calendario y explica por qué algunas regiones celebran cuando otras aún transitan las últimas horas del año anterior.

TV/ML