Desde romper vajilla hasta tirar muebles viejos a la vereda, distintos países reciben el Año Nuevo con rituales poco usuales cargados de simbolismo. Estas tradiciones buscan renovar las energías y atraer amor, dinero y trabajo para el año que comienza.

En esta nota, un recorrido por algunos destinos del mundo donde la creatividad y la cultura popular transforman la noche del 31 de diciembre en una experiencia única, marcada por costumbres llamativas y celebraciones fuera de lo común.

Cuáles son los países con los rituales más raros para recibir el Año Nuevo

Romper la vajilla en Dinamarca

Dinamarca es uno de los países con las tradiciones más curiosas para celebrar el Año Nuevo. Allí, es habitual romper platos y vajillas contra el suelo o la puerta de amigos y vecinos al finalizar la cena, ya que se considera un gesto de buena suerte. Además, a la medianoche, los invitados se suben a una silla y, tras el conteo regresivo, chocan las copas contra el piso como símbolo de un nuevo comienzo.

Vestidos de lunares en Filipinas

En Filipinas, el Año Nuevo se recibe con un look especial. Muchas mujeres eligen vestidos con lunares blancos y rojos, ya que esta forma representa prosperidad y abundancia. Según la tradición, cuantos más lunares, mayor será la suerte y el éxito en el año entrante. Además, antes de la medianoche, se abren puertas, ventanas y cajones para permitir que la buena fortuna ingrese al hogar.

Tirar los muebles por la ventana en Italia

En Italia, además de comer lentejas para atraer el dinero, existe una costumbre tan llamativa como extrema: tirar muebles viejos por la ventana. Este ritual simboliza dejar atrás lo negativo y desprenderse de las malas energías para empezar el nuevo año con renovación y equilibrio.

Las 108 campanadas en Japón

El Año Nuevo en Japón, conocido como Oshōgatsu, se celebra con un ritual ancestral en los templos budistas. A la medianoche suenan 108 campanadas, de las cuales 107 se escuchan antes de que termine el año y representan los deseos, errores o faltas que se dejan atrás. La última campanada marca el inicio de un nuevo ciclo, purificado y lleno de esperanza.

